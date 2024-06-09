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Ризик прориву окупантів: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на фронті

Юлія Закрепа
9 червня 2024, 08:59
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На Харківському напрямку від початку доби відбито 4 атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.
Ризик прориву окупантів: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на фронті
Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада, Главред

У зведенні Генштабу Збройних сил України повідомили, що протягом доби суботи, 8 червня, відбулося 76 бойових зіткнень, на Покровському напрямку українські війська відбивали 27 атак росіян.

Протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаударів із використанням 52 КАБів, залучили 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2,8 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку від початку доби відбито 4 атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку відбито 8 атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації. За сьогодні ліквідовано 87 росіян вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.
  • На Лиманському напрямку РФ 7 разів намагалася просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено.
  • На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 3 спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.
  • На Покровському напрямку угруповання ЗСУ відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще 7 атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.

Також у пресслужбі Генштабу повідомили, що на решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

відео дня

"Українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки РФ. Відомо про удари по пункту управління, 4 засобах ППО, станції РЕБ та 3 радіолокаційних станціях росіян.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що росіяни, ймовірно, захопили важливий населений пункт на Харківщині. Сили оборони України продовжують зберігати оперативний контроль над більшою частиною Вовчанська і проводять контратаки.

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву, що РФ не вдалося реалізувати Харківську операцію. Він також наголосив, що українські захисники отримали підкріплення і успішно знищують росіян.

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