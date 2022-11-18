"Ризик є": експерт розповів, чи замерзне Україна після російських обстрілів газової інфраструктури

Українські газовики вже стикалися з ліквідаціями таких аварій / Колаж: Reuters, УНІАН

Армія РФ 17 листопада здійснила масований обстріл газової інфраструктури на сході України. Є ризики, що через ворожі удари в нашій країні можуть виникнути проблеми з газопостачанням. Однак провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський переконаний, що це малоймовірно.

Як зазначив Білявський в коментарі Оbozrevatel, українські газовики вже стикалися з ліквідаціями таких аварій в ході війни. Окрім того, система є розгалуженою. За його словами, саме розгалужена система дає можливість навіть у випадку аварійної ситуації перепідключати подачу газу.

"У газотранспортній системі України разом із газорозподільною системою нашої держави з точки зору конструкційних особливостей більшість об'єктів знаходиться під землею. Це збільшує ризики по перериванню газопостачання порівняно з енергосистемою. Бо в енергосистемі більшість об'єктів у наземному виконанні, а у газотранспортній системі – у підземному. Ризики існують, але ступінь цих ризиків порівняно з енергосистемою менша", - зазначив фахівець.

Білявський додав, що Україні потрібно як можна більше заявляти про потребу "закриття" неба над Україною, аби такі ситуації більше не повторювалися.

"Не маю жодної інформації, яка б дала б мені можливість чітко сказати, як вчорашній обстріл може вплинути на стан забезпеченості газу, але можу сказати, що перше – у наших газовиків є досвід ліквідації аварій під час війни. Друге – система розгалужена і дає можливість навіть у випадку аварійної ситуації перепідключати подачу газу, тому я налаштований в своїх оцінках оптимістично. Обережний оптимізм", - підсумував Білявський.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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