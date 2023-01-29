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РФ жорстко штурмує Бахмут, попри колосальні втрати – Зеленський

29 січня 2023, 21:39
Окупанти роблять постійні спроби прорвати нашу оборону, підкреслив президент.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуації на фронті. Перш за все на Донбасі і на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні спроби прорвати нашу оборону", - сказав він в ході відеозвернення.

"Ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак. У деяких своїх війнах Росія втрачала в цілому менше, ніж кладе там, в тому числі під Бахмутом", — зазначив президент.

За його словами, "протиставити цьому можна тільки надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донбас, наші воїни захищають всю Україну. Робимо все, щоб наш тиск все ж переважив штурмові можливості окупантів".

"І дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним з ключових факторів у цій війні. Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми повинні зробити час нашою зброєю. Повинні прискорювати події, прискорювати поставки та відкриття нових потрібних Збройних опцій для України", — підкреслив Зеленський.

На цьому тижні, зазначив він, "ми маємо значні оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони".

Раніше повідомлялося про те, що українські війська відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони поблизу міста, заявив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Заради збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Захисники Соледара здійснили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога в 3-5 разів, міцно тримали свої позиції", — зазначив він.

Читайте більше:

Володимир Зеленський Бахмут війна Росії та України
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