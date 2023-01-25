ЗСУ залишаються в Бахмуті: будуть тримати оборону і "чіплятися" за кожен підвал

Ситуація в Бахмуті під контролем ЗСУ і питання відступу зараз не стоїть, підкреслив Андрій Ковальов.

ЗСУ продовжують обороняти Бахмут / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Підрозділи Збройних сил України залишаються в Бахмуті Донецької області, заявив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Українські захисники оборонятимуть місто, поки є хоч найменша можливість, підкреслив він в ефірі телемарафону.

Представник Генштабу зазначив, що ситуація в Бахмуті під контролем ЗСУ і питання відступу зараз не стоїть.

"Поки в Бахмуті є підвали і можливості тримати цю територію, бійці будуть там залишатися", — сказав він.

Ковальов додав, що Соледар окупанти зрівняли із землею, тому його утримувати більше не було сенсу.

Раніше повідомлялося про те, що українські війська відійшли від населеного пункту Соледар Донецької області і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони поблизу міста, заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Заради збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Захисники Соледара здійснили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога в 3-5 разів, міцно тримали свої позиції", — зазначив він.

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