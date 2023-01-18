Окупанти намагалися прорватися у Бахмут: прикордонники жорстко зупинили наступ ворога

Складний бій з противником, який наступав на місто, тривав дві години.

Прикордонники зупинили спробу окупантыв прорватися у Бахмут/ 1 ОБрСПН ім. Івана Богуна, 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка

Російські окупанти здійснили спробу прорватися у місто Бахмут на Донеччині. Вороги намагалися обійти опорний пункт українських захисників. Такий маневр помітили українські прикордонники, які разом з іншими захисниками тримають підступи до міста.

Щоб зупинити наступ, прикордонники почали стрілецький бій, а тим часом запросили підтримку інших захисників. Про це повідомляє МВС України.

Піхота ворога, яка намагалася йти вперед у місто, після цього відмовилася від ідеї обійти опорний пункт українських військових. Натомість окупанти спробували захопити позиції прикордонного підрозділу.

Але по групі противника вдарили українські мінометники та артилерія. У результаті наступ ворогів був зупинений, в окупантів втрати становлять п’ятеро осіб загиблими і семеро – пораненими.

"Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Визначений рубіж втримали, активні дії українських оборонців зірвали спробу прориву окупантів. Бій тривав близько двох годин, за цей час у невдалій атаці окупанти втратили 12 осіб – 5 вбитими та 7 пораненими", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бахмуті

Раніше повідомлялося, що українські захисники мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку, проте це точно не тисяча і не дві тисячі ліквідованих загарбників.

Також раніше полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо Бахмута. Російським окупантам не вдалося оточити Бахмут в Донецькій області, заявив полковник армії Росії у відставці, глава "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" Андрій Трошев.

Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що ЗСУ влаштували окупантам під Бахмутом "другий Афганістан". Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому Соледарі і на підступах до міста.

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