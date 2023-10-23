РФ завела перший морський балкер в Маріупольський порт - і це дуже погана новина

Росія намагається змінити військово-логістичну карту і шукає нові шляхи поставок БК окупантам на схід і південь України.

https://glavred.net/ukraine/rf-zavela-pervyy-morskoy-balker-v-mariupolskiy-port-i-eto-ochen-plohaya-novost-10510648.html Посилання скопійоване

Балкер може перевозити зброю для окупантів / Колаж Главреда. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Росія завела перший морський балкер в Маріупольський порт. Вчора, 22 жовтня, судно пришвартували біля причалу судноремонтного заводу.

Радник мера міста Петро Андрющенко називає це "дуже поганою новиною", бо ворог почав змінювати військово-логістичну карту. Саме для цього росіяни здійснили днопоглиблення в Азовському морі.

У цього судна класу балкерів є власні крани; його повне навантаження або DWT становить набагато більш ніж 5 тис.тонн, як в судах класу РМ-3.

відео дня

Що саме завіз балкер - невідомо, але Андрющенко вважає, що там навряд чи якась сировина, враховуючи виснажений ресурс знищеного Маріуполя. Наймовірніше, йдеться про постачання військового характеру.

"З іншого боку, це наближає сезон бавовни", - зазначив Андрющенко.

Росія шукає нові логістичні шляхи і змінює старі

Відомо, що російські окупанти задумали побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем. З цією метою РФ вже відновила міст через річку Кальміус.

Таким чином, Росія хоче "перестрахуватися" і створити "сухопутну версію" Кримського мосту. Але аналітики впевнені, що покрити всі його потужності залізничним шляхом з Таганрога через Маріуполь і Мелітополь до Криму росіяни не зможуть.

Крім того, Росія шукає нові місця, де могла б безпечно утримувати військові кораблі - подалі від Криму і українських морських дронів. Наприклад, представник ГУР Скібіцький 23 жовтня підкреслив, що частина кораблів перейдуть "під крило" порту в окупованій Абхазії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.