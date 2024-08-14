Росія перекинула частину військ на Курщину: Синєгубов розкрив ситуацію на фронті

Ворог й надалі здійснює заміну на посилення своїх підрозділів по Вовчанському напрямку й продовжує там штурмові дії.

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Звідки перекидають військових до Курська / колаж: Главред, фото: flickr, росЗМІ

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Курській області російських окупантів дедалі більше спіткають невдачі. Країна-агресорка Росія вимушена перекинути частину військ на цей напрямок.

Синєгубов також повідомив, що загарбники перекидають особовий склад, який стояв для посилення на Вовчанському та Липецькому напрямках, передає Суспільне.

Начальник ОВА запевнив, що наразі відведення військ на Харківському напрямку після подій у Курській області не спостерігається. Там і далі йдуть бойові зіткнення, штурмові дії. Вони не припиняються ні по Куп'янському напрямку, ні по Харківському.

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"У нас є інформація, що ті резерви, які стояли на Білгородському напрямку для посилення, в тому числі вовчанських угруповань військ Росії й Липецького напрямку, вони, звичайно, були спрямовані на інші напрямки. Зокрема - на Курський напрямок", - розповів він.

За його словами, попри все ворог й надалі здійснює заміну на посилення своїх підрозділів по Вовчанському напрямку й продовжує там штурмові дії. Водночас є інформація, що два дні тому на тому напрямку російські війська відійшли від населеного пункту Сотницький Козачок.

Однак зараз казати, що це стабілізувало ситуацію на цьому напрямку, зарано, через наявність резервів противника.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Операція в Курській області

Нагадаємо, що

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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