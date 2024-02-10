РФ запустила по Одещині три хвилі "Шахедів": є "прильоти", поранено чотирьох людей

Ворожі безпілотники влучили в припортові об'єкти. Поранено трьох водіїв-далекобійників і співробітника підприємства.

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РФ атакувала дронами Одеську область / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ДСНС

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували масовану атаку дронів на Україну. Під удар потрапила Одеська область. Як повідомили Сили оборони Півдня України, загалом було три хвилі тривалістю півтори, дві з половиною та знову півтори години.

"Першу хвилю ворог направив по обласному центру. Усі 9 дронів були точно знищені підрозділами протиповітряної оборони. Однак уламками одного зі збитих БПЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, поранення дістав один із працівників підприємства", - ідеться у повідомленні.

Другу та третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося знищити 12 дронів.

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Однак ворожі безпілотники поцілили в припортові об'єкти. Поранено трьох водіїв-далекобійників.

Крім того, удар припав і на цивільну інфраструктуру Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об'єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі, у кількох житлових будинках вибито вікна, розбито фасади, дахи.

На території Ізмаїльського району через падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа в приватному будинку та гаражі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нічна атака дронів на Харків

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під час пожежі загинуло семеро людей, зокрема троє дітей.

Влучення зафіксували в Немишлянському районі. Уражено цивільну інфраструктуру. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

У Повітряних силах повідомили, що РФ атакувала Україну за допомогою 31 ударного БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави і мису Чауда - Крим, Курської області РФ.

Основні напрямки удару - Одеська та Харківська області. У результаті бойової роботи знищено 23 "шахеда".

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