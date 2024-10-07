РФ закуповує компоненти для РЕБ зі США та Європи: Єрмак зробив гучну заяву

Через китайських посередників Росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів, повідомив глава ОП.

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Андрій Єрмак прокоментував постачання компонентів для РЕБ РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Незважаючи на запроваджені санкції, країна-агресор РФ продовжує отримувати західні високотехнологічні компоненти, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як написав він у Telegram, ці компоненти Росія використовує для розроблення та налаштування засобів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ).

"У 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів на суму 38 млн доларів США від американської, німецької та швейцарської компаній", - підкреслив глава ОП.

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За його даними, вже 2024 року ця сума становила $12 млн, що свідчить про продовження поставок, незважаючи на обмеження.

"Так не повинно бути. Обмеження повинні працювати, не можна заробляти на життях українців", - додав Єрмак.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що РФ дедалі частіше запускає дрони невстановленого типу. Окупанти застосовують велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО, а також з метою проведення повітряної розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ рекордно вдарила по Україні дронами. У середньому, у вересні, росіяни запускали по 44 дрони Shahed щодня.

Як повідомлялося раніше, росіяни вигадали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів. Пропагандист заявив, що Росія вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але досі він "не вироблявся в широких масштабах".

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