Незважаючи на запроваджені санкції, країна-агресор РФ продовжує отримувати західні високотехнологічні компоненти, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Як написав він у Telegram, ці компоненти Росія використовує для розроблення та налаштування засобів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ).
"У 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів на суму 38 млн доларів США від американської, німецької та швейцарської компаній", - підкреслив глава ОП.
За його даними, вже 2024 року ця сума становила $12 млн, що свідчить про продовження поставок, незважаючи на обмеження.
"Так не повинно бути. Обмеження повинні працювати, не можна заробляти на життях українців", - додав Єрмак.
Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
Раніше повідомлялося про те, що РФ дедалі частіше запускає дрони невстановленого типу. Окупанти застосовують велику кількість засобів повітряного нападу, щоб перевантажити українську ППО, а також з метою проведення повітряної розвідки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ рекордно вдарила по Україні дронами. У середньому, у вересні, росіяни запускали по 44 дрони Shahed щодня.
Як повідомлялося раніше, росіяни вигадали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів. Пропагандист заявив, що Росія вже має комплекс, здатний протидіяти таким атакам, але досі він "не вироблявся в широких масштабах".
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