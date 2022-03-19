Від Одеси до Босфору: Росія замінувала Чорне море

У РФ направили попередження про загрозу підриву на дрейфуючих мінах.
Російські окупанти замінували рекомендовані шляхи в Чорному морі, повідомив керівник проекту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Як пише він у своєму Facebook, 18 березня морський порт Сочі направив судновласникам і капітанам суден попередження про загрозу підриву на дрейфуючих мінах.
"Прохання дотримуватися особливої обережності при плаванні суден у південно-західній і північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах", - йдеться в повідомленні окупантів.
Додамо, що окупанти заявили, що міни нібито є українськими.
Раніше повідомлялося, що російські агресори обстріляли в Чорному морі два судна поблизу порту "Південний".
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Одне судно йшло під прапором Панами, ще одне – під прапором Молдови.