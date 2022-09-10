РФ захоплювала 120 діб територію, яку ЗСУ звільнили за 4 дні – Арестович

Українські військові у звільненому Куп'янську / Фото Facebook

Контрнаступ Збройних сил України прокоментував радник Офісу президента Олексій Арестович.

У своєму Facebook він написав про те, що "російська, прости Господи, армія брала район нашого контрнаступу понад 120 діб".

"При цьому, РОА була в чисельному і принципово більшому кількісному складі, коли вони три місяці поспіль (!) вивалювали на наші позиції по 45-60 тисяч снарядів на добу, а ми ледве могли відповісти 4-6 тисячами, а на один наш ствол артилерії вони мали 10-15 своїх", - підкреслив радник ОП.

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Він також звернув увагу на те, що ЗСУ звільнили цю територію за чотири доби меншими силами, ніж було у окупантів РФ, що обороняються.

"Наступ триває. Знай наших", - додав Арестович.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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