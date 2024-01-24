РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

Максим Колесніков на власному досвіді пояснив, як насправді відбувається перевезення військовополонених літаком.

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Росія поширює брехню на фоні падіння Іл-76 / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, Вікіпедія, instagram/yurasov.pro

Інформація про те, що українські військовополонені були на борту Іл-76, що впав у Бєлгородській області, є російською брехнею. У цьому переконаний українській військовим Максим Колесніков, який особисто пройшов через російський полон. Він звернув увагу на дуже важливий нюанс.

Він не вірить у те, що у літаку могло бути лише 3 супроводжуючих на 65 полонених, як стверджує російське Міноборони.

"А ось перша 100% брехня про Іл. Міністерство оборони Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і три супроводжуючих. Це повна маячня. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь 20 співробітників воєнної поліції", - написав Колесніков на своїй сторінці у Twitter.

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Чоловік переконаний, що у такий спосіб росіяни намагаються добитися лише одного - безпечних польотів над РФ.

"Перше, що ви маєте пам'ятати - росіяни брешуть завжди. Друге, військовий літак - легітимна ціль. Росіяни форсять питання з полоненими для того, щоб змусити Україну не збивати літаки над територією РФ. Третє, полонених дійсно регулярно перевозять літаками, але це не привід вірити Конашенкову", - написав він.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. Російські Telegram-канали повідомили, що на борту літака нібито було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 із них члени екіпажу).

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що РФ буде через аварію Іл-76 приховувати насильство над полоненими. На його думку, росіяни здатні розкидати тіла українських полонених у зоні падіння літака.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав бути обмін полоненими, але він не проводиться. У ГУР поки не можуть підтвердити або спростувати інформацію про те, були на борту військовополонені чи ні.

Експерти вважають, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті.

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