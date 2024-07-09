УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

Олексій Тесля
9 липня 2024, 02:30
49
Комбінована атака РФ ускладнила роботу протиповітряної оборони, каже Анатолій Храпчинський.
РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Росія цілеспрямовано била по дитячій лікарні Охматдит у Києві, заявив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

"Тут, імовірно, був прямий приліт. Давайте почнемо з того, що Росія здійснила масовий ракетний обстріл вдень. Тобто з розрахунку того, що буде більше цивільного населення на вулиці. І для того, щоб завдати якомога більше шкоди", - наголосив він в ефірі Radio NV.

Експерт пояснив - за рахунок того, що була комбінована атака як балістичними цілями, так і аеробалістичними, так і крилатими ракетами, це ускладнило роботу протиповітряної оборони.

відео дня

"З тих відео, які ми бачимо, була активна спроба завдати [удару] прицільно по Охматдиту. Терористична Росія продовжує намагатися бити по цивільних містах", - зазначив він.

За його словами, масована атака ворога була перед самітом НАТО, який запланований на 9 липня:

"Тут ще є така політична складова, ймовірно, Путін показує, що він не збирається ухвалювати якісь плани, крім свого, щодо регулювання цієї війни", - попередив співрозмовник.

Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Як уточнив він в ефірі інформаційного телемарафону, окупанти поспішали завдати удару по Україні, поки Київ не отримав від партнерів більшої кількості систем протиповітряної оборони.

"Росіяни намагаються діяти як терористи. З нашого боку має бути більш відпрацьований механізм щодо застосування, збільшення номенклатури озброєння та географії використання західних зразків озброєння і удари по РФ. Оскільки такі удари триватимуть, поки ми не знищимо такі об'єкти, які використовують для базування авіації росіяни, а також, склади або підприємства, які виробляють ці ракети", - додав Храпчинський.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Охматдет війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Дійсно потрібне озброєння: Німеччина передає Україні великий пакет допомоги

Дійсно потрібне озброєння: Німеччина передає Україні великий пакет допомоги

00:55 Україна
Удар по Охматдиту не переконав: США відмовляються ухвалювати надважливе для України рішення

Удар по Охматдиту не переконав: США відмовляються ухвалювати надважливе для України рішення

23:18 Політика
Дітей з Охматдиту лікуватимуть за кордоном: які країни запропонували допомогу

Дітей з Охматдиту лікуватимуть за кордоном: які країни запропонували допомогу

22:34 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дітей взяли в заручники: репер Серьога, який жив у Києві, зробив цинічну заяву і став на бік терористів РФ 5489

Дітей взяли в заручники: репер Серьога, який жив у Києві, зробив цинічну заяву і став на бік терористів РФ

Що робити, якщо на телефоні не працює мобільний інтернет під час відключень світла 5322

Що робити, якщо на телефоні не працює мобільний інтернет під час відключень світла

Зрадниця Ліза Ющенко лицемірно відреагувала на обстріл України - деталі 2206

Зрадниця Ліза Ющенко лицемірно відреагувала на обстріл України - деталі

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі з грозами 2192

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі з грозами

Останні новини

03:45

Лопес натякнула на примирення з Аффлеком: зірка роздражнила фанатів

03:15

Фібі із "Усі жінки - відьми" підтримала Україну після російського обстрілуФото

03:00

"Наступила на горло": Меган Маркл безвихідно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

02:30

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

02:10

Як швидко позбутися неприємного запаху у взутті: домашні засоби за копійкиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:34

Головоломка для найпильніших: потрібно знайти каблучку за 6 секунд на городі

00:55

Дійсно потрібне озброєння: Німеччина передає Україні великий пакет допомоги

08 липня, понеділок
23:28

55-річний Вілл Сміт та його 52-річна дружина втретє стануть батьками - ЗМІ

23:18

Удар по Охматдиту не переконав: США відмовляються ухвалювати надважливе для України рішенняФото

Реклама
23:17

Обстріл "Охматдиту" показав обличчя РФ: ЄС та США хочуть розслідування

23:13

Росія проривала ППО Києва з ночі: коли чекати на наступний масований обстріл — прогноз

22:34

Дітей з Охматдиту лікуватимуть за кордоном: які країни запропонували допомогуФото

22:21

Чорна стрічка і сльози: Еліна Світоліна розповіла світу про ракетний обстрілФотоВідео

22:03

На відновлення зруйнованої російськими ракетами "Школи Супергероїв" в Охматдиті: як долучитися до збору

21:51

"Танці на крові": Аліна Гросу показала, як "відривається" під час обстрілу РФ по Україні

21:32

Диявольський задум найправославніших генералів гранично очевиднийПогляд

21:19

Росії не бачити прямих поставок "Шахедів" від Китаю — і ось чому

21:16

Як видалити пляму від тонального крему: що робити, щоб упоратися з капостю

21:07

Кількість загиблих і постраждалих сильно збільшилася: рятувальники шокували деталямиФото

20:37

"Намагалися вбити": під час атаки РФ на Україну завалило квартиру українського музиканта

Реклама
20:22

У Шевченківському районі Києва з-під завалів дістали тіла двох дітей

19:57

Бандеру та Коновальця планують перепоховати - де і для чого

19:50

Масований удар по Україні не був звичайним, які цілі переслідує Росія — експерти

19:50

Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі з грозами

19:32

Дітям, які перебували в "Охматдиті" під час атаки РФ, зараз рятують життя: деталі

19:18

Не забув - новий тренер Мілана прийшов до журналістів з українським прапором

19:16

Чим найкраще чистити пральну машину: як впоратися із застарілою проблемою

18:56

"Я думав, що загину": відомий шоумен опинився в епіцентрі удару по Києву

18:54

Годин без світла буде більше, ніж з ним: графік вимкнення електроенергії на 9 липня

18:45

Доби без відключень не буде: у липні скасували графік вимірювань - Укренерго

18:41

Польща планує виробляти електроенергію для України - Туск заявив як саме

18:35

Росія витратила мільярди рублів на ракетну атаку на Україну сьогодні — Forbes

18:18

Вона була сиротою, але боролася за життя дітей: в Охматдиті загинула молода лікаркаФото

18:11

Байден остаточно вирішив, чи буде брати участь у президентській гонці

18:01

Порушень безпеки не було: Крамаров пояснив, що сталося на аеродромі у Миргороді

17:51

Ракети йшли на надмалих висотах: Ігнат розкрив деталі масованого удару РФ

17:42

"Це обличчя Росії" - українська чемпіонка висловилась про сьогоднішній обстріл

17:34

Загадку природи відгадають тільки найкмітливіші: що буде, якщо розплавити сіль

17:30

Польща подумує збивати ракети РФ над Україною: заява Зеленського і Туска

17:11

"Виродки з Кремля": Зеленський різко відреагував на удар РФ по "Охматдиту"

Реклама
17:09

Зеленський "розніс" спроби Орбана втягнути Україну у "мир" з Путіним

17:08

Чому жовтіють огірки і листя у відкритому ґрунті: як врятувати врожай

16:51

Десятки загиблих та більше сотні поранених: що відомо про жертв російської атакиФото

16:43

Тіна Кароль зізналася, у кого на її думку "один із найкращих голосів в Україні"

16:29

У Польщі хочуть створити легіон із українських добровольців - Зеленський

16:18

Зрадниця Ліза Ющенко лицемірно відреагувала на обстріл України - деталі

16:15

Засіб від комарів власноруч: як впоратися з навалою докучливих комах

16:03

"Відповідь буде": у ГУР пообіцяли помститися РФ за криваві удари по лікарнях

16:00

"Чистий терор": на Заході відреагували на удар РФ по дитячій лікарні в Києві

15:51

Майже фінал у півфіналі - Іспанія-Франція, все що потрібно знати про матч

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти