РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

Комбінована атака РФ ускладнила роботу протиповітряної оборони, каже Анатолій Храпчинський.

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Росія цілеспрямовано била по дитячій лікарні Охматдит у Києві, заявив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

"Тут, імовірно, був прямий приліт. Давайте почнемо з того, що Росія здійснила масовий ракетний обстріл вдень. Тобто з розрахунку того, що буде більше цивільного населення на вулиці. І для того, щоб завдати якомога більше шкоди", - наголосив він в ефірі Radio NV.

Експерт пояснив - за рахунок того, що була комбінована атака як балістичними цілями, так і аеробалістичними, так і крилатими ракетами, це ускладнило роботу протиповітряної оборони.

відео дня

"З тих відео, які ми бачимо, була активна спроба завдати [удару] прицільно по Охматдиту. Терористична Росія продовжує намагатися бити по цивільних містах", - зазначив він.

За його словами, масована атака ворога була перед самітом НАТО, який запланований на 9 липня:

"Тут ще є така політична складова, ймовірно, Путін показує, що він не збирається ухвалювати якісь плани, крім свого, щодо регулювання цієї війни", - попередив співрозмовник.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Як уточнив він в ефірі інформаційного телемарафону, окупанти поспішали завдати удару по Україні, поки Київ не отримав від партнерів більшої кількості систем протиповітряної оборони.

"Росіяни намагаються діяти як терористи. З нашого боку має бути більш відпрацьований механізм щодо застосування, збільшення номенклатури озброєння та географії використання західних зразків озброєння і удари по РФ. Оскільки такі удари триватимуть, поки ми не знищимо такі об'єкти, які використовують для базування авіації росіяни, а також, склади або підприємства, які виробляють ці ракети", - додав Храпчинський.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

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