Росіяни обрали нову ціль для наступу: ексрадник глави ОП назвав головну загрозу

Військовослужбовець ЗСУ Андрусів зазначає, що у випадку стабілізації ситуації на фронті війна Росії проти України може тривати ще десятки років.

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Ексрадник глави ОП розкрив варіанти можливих мирних переговорів з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Росіяни кидатимуть усі сили на те, щоб повністю захопити Донецьку область - це їхня максимальна мета на цей рік. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

"Вони обирали між великим наступом на Харків і звільненням Донецької області, і вибрали останнє. На цьому вони і будуть фокусуватися", - сказав Андрусів.

За його словами, від того, наскільки українські військові зможуть зламати цей сценарій, і яких втрат зазнають росіяни, буде залежати те, як відбуватиметься стабілізація лінії фронту.

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"Так чи інакше, восени у РФ можуть закінчитися сили для проведення наступальних дій, а у нас такі сили будуть відсутні. Відповідно, через певний час світ почне тиснути на обидві сторони, щоб ми почали фіксувати ситуацію на фронті на рівні мирної угоди. Але це неможливо. Тому я й говорю про корейський сценарій, де Південна Корея досі не підписувала жодного перемир'я, але замість неї його підписали американці від імені ООН", - вказує він.

Андрусів додає, що поки при владі перебувають Путін і Зеленський, якісь переговори чи домовленості взагалі можливі.

"Тому можлива фізична стабілізація лінії фронту, а як розвиватимуться події - вже покаже історія", - наголошує він.

Крім того, ексрадник міністра внутрішніх справ зазначив, що війна в такому разі може затягнутись на десятки років.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська готуються до просування у напрямку Кремінної з метою просунутись до Лимана, Слов'янська і Краматорська, повідомив військовослужбовець 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що російські війська активізували дії для прориву оборони на заході від Бахмута та виходу до каналу Сіверський Донець-Донбас, а також захоплення міста Часів Яр. Він додав, що російське військово-політичне керівництво видало наказ захопити Часів Яр до 9 травня.

Ситуація на Бахмутському напрямку навколо міста Часів Яр залишається напруженою. Українські сили здійснюють активні операції проти російських окупантів в районах Богданівки та Іванівського. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

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