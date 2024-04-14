Росіяни хочуть загарбати висоти, щоб обстрілювати Лиман: боєць ЗСУ - про просування РФ

Збройні Сили України звільнили Лиман від окупантів у жовтні 2022 року.

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ЗСУ готуються до нового наступу Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Російські війська накопичують резерви на напрямку Кремінної, щоб уможливити просування до Лимана, Словʼянська і Краматорська, зауважив в ефірі телеканалу "Київ" військовослужбовець 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ.

За словами бійця, серед найближчих цілей ворога - захоплення Тернів й форсування тамтешньої водойми, яка дозволить окупантам дійти до панівних висот для обстрілів Лиману.

"Росіяни наступають з напрямку Кремінної, там накопичують дуже великі резерви. І вони хочуть взяти Терни, намагатимуться форсувати водойму (вона невелика, там достатньо переправ, дамб і так далі). Зараз - літо, вона ставатиме все меншою й меншою. В багатьох місцях її можна буде перейти. За нею вже починається панівна висота, яку вони дуже хочуть взяти, щоб взяти під бойовий контроль сам Лиман", - поділився військовий. відео дня

Стратегічна мета у росіян, підкреслив захисник, - захопити Лиман, просуватися на Словʼянськ і Краматорськ.

Коли звільнили Лиман Першого жовтня 2022-го року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів, а другого жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене. Після звільнення Лимана в ньому виявлено масові поховання. За попередніми даними, в одному з них поховано близько 200 цивільних, а в іншому принаймні 20 українських військовослужбовців. Поліція розпочала ексгумацію, пише Вікіпедія.

Новини з фронту - Росія веде кілька наступів

Війська країни-агресора РФ здійснюють оперативні дії принаймні на трьох напрямках, не об'єднані спільною стратегічною метою, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

Вони припускають, що зусилля Росії на Лиманському, Часів Ярському і Покровському напрямках переслідують важливі з оперативної точки зору цілі, але ці операції не підтримують одна одну, і російські війська все ще, здається, чергують акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно.

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту. За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Президент Володимир Зеленський інформацією підтвердив, зауваживши, що до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, Україна не готова.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

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