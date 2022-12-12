РФ веде обстріли українськими ракетами: в Міноборони України пояснили ситуацію

Окупанти цинічно б’ють по території України українськими ракетами, які вони отримали від нашої держави у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму.

РФ обстрілює Україну українськими ракетами/ armyinform.com.ua, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія застосовує для обстрілів території України українські крилаті ракети Х-55, які раніше наша держава передала РФ у межах Будапештського меморандуму.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю The New York Times. Він зазначає, що цей факт помітили українські розвідники. Вони після російських обстрілів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55.

Окупанти застосовують ті крилаті ракети зазначеного типу, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки. Вони знімають боєголовки, і натомість додають баласт, щоб не було помітно, що ракета не має у собі корисного навантаження.

Українські розвідники з’ясували, що такі ракети були виготовлені на українському збройовому заводі.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Скібіцький пояснив, що найімовірніше такі ракети входили до числа зброї, яку Україна передала Росії у 1990-х у межах Будапештського меморандуму, який передбачав гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Тепер же Росія цинічно застосовує ці ракети проти нашої держави. Керівник ГУР висловився, що краще б Україна тоді передала ці ракети США.

Також начальник ГУР сказав, що країна-агресорка може використовувати такі ракети як приманку. Спочатку окупанти запускають ракету Х-55, українські військові збивають її за допомогою ППО, а після цього загарбники випускають сучасніші та більш руйнівні ракети.

Раніше у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про ймовірність нового масованого ракетного удару РФ. За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти готуються до нанесення нового ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

Також раніше повідомлялося, що окупантам вигідно використовувати безпілотники, адже вони дешеві, натомість Україні доводиться збивати їх ракетами, які дорожчі часом у сотні разів. Якби РФ мала багато дронів, Україні загрожувала б небезпека виснаження систем ППО, розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.

Читайте також: