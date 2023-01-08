"Це буде чудесний час": Подоляк анонсував "цікаві" процеси у РФ у найближчі 4 місяці

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що ж сутність "русского мира", мародерство і вбивство.

Подоляк розповів, які процеси будуть у РФ у найближчі 4 місяці / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у країні-агресорці Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. Зокрема, у РФ розпочалися внутрішні саботажі.

Як зазначив Подоляк в інтерв'ю каналу "Рада" в рамках телемарафону, за даними МВС РФ, кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях зросла на 600%. За його словами, ця кількість саботажу буде лише наростати. Збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух.

"Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Вони всі матимуть певні претензії, і це поступово наростатиме. Оці поразки повністю десакралізують і Путіна, і його оточення. Цар – голий", - зауважив він.

Радник керівника Офісу президента підкреслив, що це поступово розуміє найбільш неадекватна спільнота, яка є у РФ. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу. Саме тому у РФ зростає мародерство та крадіжки.

"Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут вбивають. Але вони хочуть мародерити. Це ж сутність "русского мира", мародерство і вбивство", - каже радник.

Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у РФ.

"Ми з вами десь так через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час", - підкреслив радник голови ОП.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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