РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових: Наєв розкрив ризики

Росія створила й утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб.

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Окупанти накопичують війська / колаж: Главред, cкріншот:deepstatemap, Міноборони РФ

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв зазначив, що біля північного кордону з Україною Росія утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Ситуація залишається контрольованою.

Росія створила й утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб. Військові постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, а також активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

"Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння", - розповів Наєв на сторінці у Facebook. відео дня

Командувач також відзначив, що з боку Республіки Білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону

В рамках так званої "Союзної держави" Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії у війні проти нашої країни шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки.

"На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах Збройних сил Росії", - відзначив Наєв.

Нагадаємо, що росіяни почали наступ технікою та піхотою на фронті. Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків.

Ворог змінив тактику і почав наступ по всьому фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" окупаційні війська Росії активізувалися, вони розпочали наступальні операції по всій лінії фронту.

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