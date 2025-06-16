РФ вночі вгатила по Україні 138 дронами: скільки вдалося збити

Основним напрямком нічного удару російських окупантів була Донеччина.

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РФ вночі вгатила по Україні 138 дронами/ колаж: Главред, фото:108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

Російські загарбники вночі запустили по Україні 138 дронів

Вдалося збити 84 дрони, ще 41 був локаційно втрачений або подавлений засобами РЕБ

Основний удар був спрямований на Донеччину

Країна-агресорка Росія у ніч на понеділок, 16 червня, запустила по Україні 138 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів.

Основним напрямком удару була Донеччина. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 125 ворожих дронів на півночі, сході, півдні та в центрі України.

84 ворожих безпілотників було збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) – у 8 локаціях, зазначили у Повітряних силах.

Удар по Україні в ніч на 16 червня/ Повітряні сили ЗСУ

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 червня РФ вдарила по Україні ракетами та дронами – на Полтавщині гриміли десятки вибухів. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

Також повідомлялася, що РФ била Кинджалами, балістикою і БпЛА – в Україні прогриміли десятки вибухів в ніч на 15 червня. Протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника.

Нагадаємо, Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку. Ворог застосував складну тактику комбінованих ракетних ударів, що ускладнило роботу української протиповітряної оборони.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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