Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по Кременчуку

Альона Вороніна
21 червня 2025, 10:47
259
Внаслідок обстрілу постраждали також і житлові квартали міста.
Удар по Кременчуку
Наслідки масованої атаки по Кременчуку/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

  • Окупанти масовано вдарили по Кременчуку Полтавської області
  • Було влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури і пошкодження житлових будинків
  • Одна людина отримала травми середньої тяжкості

Кременчук був під масованою атакою російських окупантів у ніч на суботу, 21 червня.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Він зазначив, що ударні дрони та ракети різних типів били по об’єктах енергетики, і додав, що наслідки уточнюються.

відео дня

"На жаль, внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки – вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів містян", – розповів Малецький.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Він зазначив, що було влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості", – зазначив очільник ОВА.

У місцевих Телеграм-каналах повідомляють, що у Кременчуці пролунало до 50 вибухів. Зазначається, що зараз Кременчук в диму, повітря важке, забруднення колосальне, людям радять зачинити вікна.

У ДСНС повідомили, що у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

"Підрозділи ДСНС оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків обстрілу триває", – йдеться у повідомленні.

  • Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року
    Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року ДСНС України
  • Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року
    Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року ДСНС України
  • Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року
    Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року ДСНС України
  • Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року
    Удар по Кременчуцькому районі в ніч на 21 червня 2025 року ДСНС України

Після удару є небезпека від касетних боєприпасів

У ГУ Нацполіції в Полтавській області повідомили, що після удару окупантів на території Кременчуцького району виявлено небезпечні касетні боєприпаси.

"Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини. Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей", – попередили у поліції.

Наголошується, що заборонено торкатися і переміщати підозрілі предмети. Також не можна наближатися до них чи дозволяти іншим це зробити.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно негайно телефонувати до поліції за номером 102 або звернутися до ДСНС.

"Поліція Полтавщини звертається до батьків та опікунів. Поясніть дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя. Також подбайте, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів", – додали в поліції.

  • У Кременчуцькому районі знаходять касетні боєприпаси після удару РФ
    У Кременчуцькому районі знаходять касетні боєприпаси після удару РФ ГУ Нацполіції в Полтавській області
  • У Кременчуцькому районі знаходять касетні боєприпаси після удару РФ
    У Кременчуцькому районі знаходять касетні боєприпаси після удару РФ ГУ Нацполіції в Полтавській області
  • У Кременчуцькому районі знаходять касетні боєприпаси після удару РФ
    У Кременчуцькому районі знаходять касетні боєприпаси після удару РФ ГУ Нацполіції в Полтавській області

Як раніше повідомлялося, був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим. По місту було завдано удару табунами "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" і "Шахедів".

Удари по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня Київ був у диму після атаки РФ, було пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених і загиблих. Окупанти атакували житлові будинки. Тоді РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети. Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину. Внаслідок атаки загинуло кілька десятків людей.

Також повідомлялося, що на світанку 17 червня РФ атакувала Одесу – постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Крім цього, у ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. У ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано 10 "прильотів".

Читайте також:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні беспилотники дрони Кременчук Полтавська область новини Кременчука ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

11:48Україна
Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по Кременчуку

Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по Кременчуку

10:47Україна
Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

10:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна прибирати в оселі 21 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Чому не можна прибирати в оселі 21 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Віра Брежнєва вперше за багато років змінила зачіску - як вона виглядає

Віра Брежнєва вперше за багато років змінила зачіску - як вона виглядає

Зрадниця Лорак відмовилася розважати окупантів: "Для чого громадянство"

Зрадниця Лорак відмовилася розважати окупантів: "Для чого громадянство"

Земля за зерно і майже 20 років будівництва: як виглядає дача Ющенка

Земля за зерно і майже 20 років будівництва: як виглядає дача Ющенка

Долар різко рвонув вгору, євро встановив новий рекорд: курс валют на 23 червня

Долар різко рвонув вгору, євро встановив новий рекорд: курс валют на 23 червня

Останні новини

12:03

Ненавиділа Україну: померла зірка "З легким паром" Валентина Тализіна

11:48

1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

11:44

Де літера О: треба мати "зір орла", щоб знайти її за 11 секунд

11:35

Київ має визнати захоплені області російськими: Путін погрожує новою війною

11:15

Випалене поле: українська актриса розповіла, як втратила будинок

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
11:03

Гороскоп Таро на завтра 22 червня: Левам - бути собою, Скорпіонам - просвітлення

10:47

Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по КременчукуФото

10:44

Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

10:19

Гороскоп Таро на липень 2025: Козерогам - очікування, Водоліям - зміни, Рибам - новинаВідео

Реклама
10:00

День літнього сонцестояння 2025: як загадати бажання і що не можна робити

09:27

Путін не зупиниться на чотирьох захоплених регіонах: ISW назвали нові цілі РФ

09:23

"Їм варто стежити за своїми словами": Трамп розкидає погрози через війну в Україні

09:00

Гороскоп Таро на липень 2025: Терезам - крадіжка, Скорпіонам - тріумф, Стрільцям - новий шлях

09:00

Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – Гончар

08:56

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

07:58

Був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим: що відомо

05:56

Чи відключатимуть зв'язок під час атаки "Шахедів": експерт запропонував компроміс

05:30

Авто використовуватиме менше палива, якщо прибрали лише одну деталь з даху

04:35

СТО стане другим домом: названо три ненадійні позашляховики

04:35

Чому неправильно казати слово "підходящий": як його замінитиВідео

Реклама
04:02

Чи справді назву "Україна" придумав Ленін: неочікувана для багатьох відповідь

03:36

Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить

03:20

"Дуже ефективно": експерт назвав зброю, якою можна знищувати "Шахеди"

03:00

Онука Софії Ротару блиснула шикарною сукнею в Парижі

02:33

РФ обрала цілі для обстрілів: розкрито ймовірний план нових ударів по Україні

00:28

Чи відберуть права за "спасибі аварійкою": у МВС попередили водіїв

00:08

"Їх знайшли між сходами": уся правда про загибель одеської родини в Ізраїлі

20 червня, п'ятниця
23:05

"Мільйон солдатів. Два мільйона ніг": Сибіга поставив Путіна на місце

22:49

Загубили обручку – шлюб приречений: священник пояснив, чи можна купити новуВідео

22:31

Притула похвалився дорослим сином-випускником

22:29

Реальна загроза: водіїв закликали прибрати 3 предмети з авто до початку спеки

22:22

"Абсолютно божевільні наміри": Зеленський провів Ставку через ситуацію на Сумщині

21:44

В Україні з'явився один з найочікуваніших плодів літа - які ціни на фрукт

20:54

У житті почнеться "чорна смуга": чому не можна ставити сумку на підлогу

20:32

"Трамп ще й напаскудив нам": Жданов пояснив останні рішення президента США

19:49

"Вся Україна наша": Путін відзначився новою порцією цинічних заяв і погрозВідео

19:41

Чому під час похорону закривають дзеркала: правда, про яку мало хто знає

19:35

"В односторонньому порядку": ПриватБанк блокує рахунки українців

19:30

Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів

19:00

Чому не можна прибирати в оселі 21 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Реклама
18:52

Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

18:51

"Максимум 10 днів протягну": Віктор Розовий розповів про здоров'я після поранення

18:29

В Укрзалізниці запровадили нові зміни на літній сезон: що варто знати українцям

18:26

Всі ридають, але щасливі: чутливі кадри перших розмов бійців з рідними після полонуФотоВідео

18:25

Смачний та корисний десерт на сковороді з лаваша: готується лише 5 хвилин

17:43

Що зробити, щоб влітку не натирало взуття: лайфхак на мільйон

17:41

У Путіна прямо відкинули перемир'я - Україна відреагувала на цинічну заяву Кремля

17:25

"Воювати будуть усі": Костянтин Грубич відреагував на вчинок свого сина

17:19

Окупанти Путіна рвуться на важливий напрямок: у ЗСУ розкрили їхні плани

17:13

Томати під час дозрівання ніколи не потріскаються: що потрібно зробити вранці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти