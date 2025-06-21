Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по Кременчуку

Внаслідок обстрілу постраждали також і житлові квартали міста.

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Наслідки масованої атаки по Кременчуку/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Окупанти масовано вдарили по Кременчуку Полтавської області

Було влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури і пошкодження житлових будинків

Одна людина отримала травми середньої тяжкості

Кременчук був під масованою атакою російських окупантів у ніч на суботу, 21 червня.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Він зазначив, що ударні дрони та ракети різних типів били по об’єктах енергетики, і додав, що наслідки уточнюються.

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"На жаль, внаслідок обстрілу постраждали й житлові квартали міста. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки – вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів містян", – розповів Малецький.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

Він зазначив, що було влучання на об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості", – зазначив очільник ОВА.

У місцевих Телеграм-каналах повідомляють, що у Кременчуці пролунало до 50 вибухів. Зазначається, що зараз Кременчук в диму, повітря важке, забруднення колосальне, людям радять зачинити вікна.

У ДСНС повідомили, що у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

"Підрозділи ДСНС оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків обстрілу триває", – йдеться у повідомленні.

Після удару є небезпека від касетних боєприпасів

У ГУ Нацполіції в Полтавській області повідомили, що після удару окупантів на території Кременчуцького району виявлено небезпечні касетні боєприпаси.

"Після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів. Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини. Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей", – попередили у поліції.

Наголошується, що заборонено торкатися і переміщати підозрілі предмети. Також не можна наближатися до них чи дозволяти іншим це зробити.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно негайно телефонувати до поліції за номером 102 або звернутися до ДСНС.

"Поліція Полтавщини звертається до батьків та опікунів. Поясніть дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя. Також подбайте, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів", – додали в поліції.

Як раніше повідомлялося, був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим. По місту було завдано удару табунами "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" і "Шахедів".

Удари по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня Київ був у диму після атаки РФ, було пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених і загиблих. Окупанти атакували житлові будинки. Тоді РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети. Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину. Внаслідок атаки загинуло кілька десятків людей.

Також повідомлялося, що на світанку 17 червня РФ атакувала Одесу – постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Крім цього, у ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. У ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано 10 "прильотів".

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