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Потужні вибухи, є постраждалі: РФ вдарила Шахедами по Одесі

Ангеліна Підвисоцька
4 березня 2025, 00:56
80
Внаслідок російської атаки зупинена робота трьох котелень.
Потужні вибухи, є постраждалі: РФ вдарила Шахедами по Одесі
РФ вдарила по Одесі ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Атака дронів на Одесу:

  • РФ вдарила Шахедами по об'єктах інфраструктури в Одесі
  • Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки
  • Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільних

Російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього була пошкоджена інфраструктура. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

Відомо про те, що внаслідок обстрілу була зупинена робота трьох районних котелень міста. Також пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

відео дня

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення", - написав він.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що у частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

"Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)", - написав він.

Дивіться відео з моментом вибуху в Одесі:

удар по Одессе
РФ вдарила дронами по Одесі / фото: скріншот

Кіпер також уточнив, що вибуховою хвилею були пошкоджені приватні будинки. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Троє людей перебували у будинках. У них осколкові поранення та перелами кінцівок. Їх госпіталізували у стані середнього ступеню важкості. Одна людина, яка перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС
  • Удар по Одесі
    Удар по Одесі фото: ДСНС

Атака на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві працювали сили і засоби ППО через ворожу повітряну атаку із застосуванням безпілотників.

Раніше російська окупаційна армія атакувала Україну ударними дронами. У Сумах пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ворожі крилаті ракети довго кружляли країною, змінюючи курс, і були локаційно втрачені в Житомирській області.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Одеса Одеська область новини Одеси атака дронів Дрон Shahed-136
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