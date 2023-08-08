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РФ вдарила двома ракетами по Покровську: кількість жертв і поранених зросла

Анна Ярославська
8 серпня 2023, 06:43 оновлено 8 серпня, 06:55
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Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Покровську Донецької області та частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.
Ракетний удар по Покровську
Ракетний удар по Покровську окупанти завдали ввечері 7 серпня / Фото : t.me/dsns_telegram

Увечері 7 серпня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по місту Покровськ Донецької області. Спочатку вдарили в житловий будинок, приблизно через 40 хвилин друга ракета впала поблизу. За попередніми даними, семеро людей загинули, зокрема і заступник начальника облуправління ДСНС. За попередніми даними, РФ атакувала Покровськ ракетами Іскандер.

Станом на 0:30 кількість поранених і травмованих внаслідок ракетного удару збільшилася до 57. Про це пише Суспільне з посиланням на начальника Покровської військової адміністрації Сергія Добряка.

Серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих - поліцейські, рятувальники та 11-річна дитина.

відео дня

Глава ДСНС Сергій Крук підтвердив загибель співробітника Служби порятунку. За його словами, поранено ще 5 рятувальників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті повторного удару по Покровську загинув полковник Андрій Омельченко.

  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Донецька ОВА
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Фото: Донецька ОВА, ДСНС
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Фото: Донецька ОВА, ДСНС
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Фото: Донецька ОВА, ДСНС
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Фото: Донецька ОВА, ДСНС
  • Наслідки удару окупантів по Покровську
    Наслідки удару окупантів по Покровську Фото: Донецька ОВА, ДСНС

Ракетні удари РФ по Україні

6 серпня РФ тричі атакувала Хмельницьку область. Окупантам не дає спокою аеродром Старокостянтинова.

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами " та "Шахедами". Крилаті ракети ймовірно були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ. Загарбники завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельницькій області. Частина ракет збита.

У ЗСУ заявили, що РФ спрямовує свої зусилля на удари по аеродромах, але при цьому для українських військових це не створює суттєвих проблем.

Інші новини:

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