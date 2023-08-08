РФ вдарила двома ракетами по Покровську: кількість жертв і поранених зросла

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Покровську Донецької області та частково зруйнували житловий багатоповерховий будинок.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-dvumya-raketami-po-pokrovsku-chislo-zhertv-i-ranenyh-vyroslo-10491610.html Посилання скопійоване

Ракетний удар по Покровську окупанти завдали ввечері 7 серпня / Фото : t.me/dsns_telegram

Увечері 7 серпня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по місту Покровськ Донецької області. Спочатку вдарили в житловий будинок, приблизно через 40 хвилин друга ракета впала поблизу. За попередніми даними, семеро людей загинули, зокрема і заступник начальника облуправління ДСНС. За попередніми даними, РФ атакувала Покровськ ракетами Іскандер.

Станом на 0:30 кількість поранених і травмованих внаслідок ракетного удару збільшилася до 57. Про це пише Суспільне з посиланням на начальника Покровської військової адміністрації Сергія Добряка.

Серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих - поліцейські, рятувальники та 11-річна дитина.

відео дня

Глава ДСНС Сергій Крук підтвердив загибель співробітника Служби порятунку. За його словами, поранено ще 5 рятувальників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті повторного удару по Покровську загинув полковник Андрій Омельченко.

Ракетні удари РФ по Україні

6 серпня РФ тричі атакувала Хмельницьку область. Окупантам не дає спокою аеродром Старокостянтинова.

Окупанти вдарили по Україні "Калібрами " та "Шахедами". Крилаті ракети ймовірно були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці підступної ракетної атаки РФ. Загарбники завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельницькій області. Частина ракет збита.

У ЗСУ заявили, що РФ спрямовує свої зусилля на удари по аеродромах, але при цьому для українських військових це не створює суттєвих проблем.

Інші новини: