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Хотіла вбити Зеленського: українка допомагала РФ готувати удар по президенту в Миколаєві

Альона Вороніна
7 серпня 2023, 15:54 оновлено 7 серпня, 16:49
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Жінку, яка допомагала країні-агресорці РФ готувати удар по Миколаєву під час візиту президента України, затримали. Стало відомо, що вона готувала й інші удари.
Владимир Зеленский, СБУ
Українка допомагала РФ готувати удар по президенту України в Миколаєві/ колаж: Главред, фото: СБУ, Офіс президента України

Служба безпеки України затримала інформаторку країни-агресорки Росії, яка передавала російським окупантам інформацію про запланований візит у Миколаївську область президента України Володимира Зеленського.

Жінка збирала розвіддані про запланований візит, намагалася встановити час і перелік локацій орієнтовного маршруту Зеленського на Миколаївщині, таким чином допомагаючи російським загарбникам спланувати удар по главі Української держави. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту", – йдеться у повідомленні.

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СБУ у подальшому продовжила документувати злочинні дії українки, щоб дізнатися дані про її російських "кураторів" та завдання, які вона від них отримувала. Таким чином вдалося дізнатися, що ворожа інформаторка мала ще й інші цілі. Серед них, зокрема – виявити локацію систем радіоелектронної боротьби і складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

"За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині", – зазначають в СБУ.

Співробітники Служби безпеки України затримали ворожу інформаторку "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих російським загарбникам.

"За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону", – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ уже повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Жінку взяли під варту. Їй загрожує ув’язнення терміном до 12 років.

  • Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві
    Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві СБУ
  • Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві
    Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві СБУ
  • Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві
    Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві СБУ
  • Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві
    Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві СБУ
  • Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві
    Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві СБУ
  • Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві
    Українка допомагала РФ готувати удар по Зеленському в Миколаєві СБУ

Війна в Україні

У ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська. На Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована, зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що Україна знає всі наміри окупантів, про всі підрозділи, які зосереджені та про всіх командирів.

Раніше у ЗСУ розкрили тактику окупантів щодо масованих обстрілів. Ворог не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Зараз жодного ракетоносія на службі немає, скоріш за все, вони переспоряджаються, вважає Гуменюк.

Також у ЗСУ попередили про тип ракет, які найважче збивати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, який тип ракет небезпечний та їх збивати найважче. За його словами, аеробалістичні ракети – важкі для збиття ППО.

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