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Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

Руслана Заклінська
28 вересня 2024, 16:36
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Росія перекидає додаткові війська для захоплення Вугледару, оборону утримує 72-га бригада ЗСУ, розповів Денис Попович.
Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович
Росія стягує близько 20 тисяч військових для захоплення Вугледара / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, Генштаб ЗСУ, скріншот deepstatemap.live

Росія перекидає сили, щоб захопити Вугледар Донецької області. Навкола міста зосереджено понад 15 тисяч російських окупантів. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Довкола Вугледара, за певними даними, зосереджено понад 15 тисяч особового складу російської армії. Сьогодні було повідомлено про те, що з бердянського напрямку знімаються війська і перекидаються теж під Вугледар. Там ще плюс п’ять тисяч. Тому зараз росіяни кидають сили саме на те, щоб захопити Вугледар", - зазначив він.

За його словами, ворог намагається закріпитися на околицях міста та проникнути всередину.

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"Вони намагаються просочуватись всередину міста, в середмістя Вугледара. Сам по собі населений пункт невеликий. Основні події розгортаються якраз зі сходу, із заходу, де ворог намагається оточити місто", - додав Попович.

Оглядач пояснив, що місто фактично затиснули з двох сторін. Залишився лише невеликий коридор для евакуації або підвезення підкріплень, але ця дорога постійно прострілюється.

Незважаючи на важкі умови, оборону міста продовжує утримувати 72-га бригада ЗСУ.

Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович
Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Ситуація у Вугледарі - останні новини

Нагадаємо, місто Вугледар у Донецькій області залишається під контролем Збройних сил України, попри постійні штурми окупантів. Про це повідомили в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, розвіявши чутки про вихід українських військ з міста.

Російська армія може захопити Вугледар, але це обійдеться їй життями тисяч солдатів і техніки. За два роки боїв ЗСУ вже знищили приблизно дві бригади російської техніки, що становить 6% усіх втрат РФ з початку війни.

Як повідомляв Главред, у Вугледарі склалася складна ситуація для Сил оборони України через тиск росіян із Водяного та західної частини міста. За словами військового Станіслава Бунятова (позивний "Осман"), ворог намагається захопити дорогу Богоявленка-Вугледар, що може ускладнити оборону. Водночас він вважає, що загрози котла для ЗСУ немає.

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