Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

Росія перекидає сили, щоб захопити Вугледар Донецької області. Навкола міста зосереджено понад 15 тисяч російських окупантів. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.
"Довкола Вугледара, за певними даними, зосереджено понад 15 тисяч особового складу російської армії. Сьогодні було повідомлено про те, що з бердянського напрямку знімаються війська і перекидаються теж під Вугледар. Там ще плюс п’ять тисяч. Тому зараз росіяни кидають сили саме на те, щоб захопити Вугледар", - зазначив він.
За його словами, ворог намагається закріпитися на околицях міста та проникнути всередину.
"Вони намагаються просочуватись всередину міста, в середмістя Вугледара. Сам по собі населений пункт невеликий. Основні події розгортаються якраз зі сходу, із заходу, де ворог намагається оточити місто", - додав Попович.
Оглядач пояснив, що місто фактично затиснули з двох сторін. Залишився лише невеликий коридор для евакуації або підвезення підкріплень, але ця дорога постійно прострілюється.
Незважаючи на важкі умови, оборону міста продовжує утримувати 72-га бригада ЗСУ.
Хто такий Денис Попович?
Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".
Ситуація у Вугледарі - останні новини
Нагадаємо, місто Вугледар у Донецькій області залишається під контролем Збройних сил України, попри постійні штурми окупантів. Про це повідомили в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, розвіявши чутки про вихід українських військ з міста.
Російська армія може захопити Вугледар, але це обійдеться їй життями тисяч солдатів і техніки. За два роки боїв ЗСУ вже знищили приблизно дві бригади російської техніки, що становить 6% усіх втрат РФ з початку війни.
Як повідомляв Главред, у Вугледарі склалася складна ситуація для Сил оборони України через тиск росіян із Водяного та західної частини міста. За словами військового Станіслава Бунятова (позивний "Осман"), ворог намагається захопити дорогу Богоявленка-Вугледар, що може ускладнити оборону. Водночас він вважає, що загрози котла для ЗСУ немає.
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