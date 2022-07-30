Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку, вони по-іншому не можуть - Арестович

Олексій Арестович / скріншот

Артобстріл російськими окупантами колонії в Оленівці зумовив початок третьої фази війни.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським адвокатом, журналістом Марком Фейгіним заявив, що третя фаза війни є вирішальною, яка покаже подальший перебіг бойових дій в Україні.

"У цій війні є особливість. Фаза війни завжди змінюється через умовну Бучі. Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку. Вони по-іншому не можуть", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що в наступній фазі росіяни хочуть отримати перевагу відразу на 5 напрямках. Однак він упевнений, що подібна тактика росіян буде програшною. Вона, врешті-решт, зруйнує всі задуми окупантів щодо"прориву".

Теракт в Оленівці

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

читайте такожНа відео з колонії в Оленівці не ті сліди, які міг би завдати удар HIMARS-ISW"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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