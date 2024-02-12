РФ стає сильнішою, Україні для перелому ситуації потрібна допомога Заходу – розвідка Норвегії

У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і хоче отримати ще більшу перевагу. Для України дуже важлива допомога Заходу.

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РФ стає сильнішою, Україні для перелому ситуації потрібна допомога Заходу/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія бере гору у військовому відношенні в Україні через збільшення чисельності своїх військ та матеріальній підтримці Північної Кореї та Китаю. Україні потрібна військова допомога Заходу, щоб переломити ситуацію на фронті.

Про це заявив голова військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенес, повідомляє BR24. Він зазначив, що РФ хоче отримати ще більшу перевагу.

"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і збирається отримати перевагу", – заявив він. відео дня

Очільник військової розвідки Норвегії зазначив, що Росія може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна.

Також він сказав, що РФ адаптується до санкцій краще, ніж очікувалося. При цьому промисловість країни-агресорки здатна виробляти достатню кількість боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет.

Стенсенеса зазначив, що військову підтримку для Росії надають Ірану, Білорусь і Північна Корея. Але, за словами голови норвезької розвідки, Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку і запасні частини", які корисні для російської оборонної промисловості.

Війна в Україні

Раніше видання BILD зазначало, що Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні". Водночас в України є проблеми з особовим складом – його не вистачає, тому атаки окупантів відбивають безпілотники.

Також раніше повідомлялося, що FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, там десяток "двохсотих". Сили спецоперацій завдали потужного удару дронами по контрольно-спостережливому пункту росіян. В результаті повітряного нальоту "задвохсотилися" щонайменше десяток окупантів.

Нагадаємо, глава Rheinmetall повідомив, що Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти. Україні потрібно понад 2 млн снарядів на рік. Глава Rheinmetall заявив, що його компанія прагне досягнути виготовлення до 700 000 артснарядів на рік.

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