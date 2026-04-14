Росія створює буферну зону вздовж держкордону: у DeepState назвали напрямок

Площа контролю та проникнення противника вздовж кордону в Сумській області становить близько 150 кв. км.

https://glavred.net/ukraine/rf-sozdaet-bufernuyu-zonu-vdol-gosgranicy-v-deepstate-nazvali-napravlenie-10756709.html Посилання скопійоване

ЗСУ стримують окупантів

Головне:

Російські окупанти продовжують створювати буферну зону вздовж державного кордону в Сумській області.

Це відбувається через можливість брати під контроль місцевість і виявляти слабкі місця, повідомив OSINT-проект DeepState.

відео дня

"Московити після певного прощупування нашого кордону на можливості брати під контроль місцевість і виявляти слабкі місця. Початком таких просувань стало, певною мірою, село Грабовське, а сьогодні триває тиск у районі Миропольського", – йдеться в повідомленні.

Аналітики проекту зазначають, що на сьогодні новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони) вздовж кордону в Сумській області становить близько 150 кв. км.

"Сили оборони знають про плани противника, стежать за розвитком подій і намагаються протидіяти поширенню контролю, але найголовніше питання – хто мав це побачити раніше і запобігти в зародку...", – резюмували дослідники.

/ DeepState

Росія може спробувати розширити контроль на кордоні

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак повідомив, що російські війська контролюють близько 230 км² у Сумській області, проте зберігається ризик їхнього подальшого просування.

За його оцінкою, існує реальна загроза, що російські наземні операції можуть поширитися на інші регіони України.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса сказав, що плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

У звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що війська країни-агресора Росії не готові до швидкого наземного наступу на так званий фортечний пояс України. Окупанти зможуть розпочати такі дії з півночі або сходу не раніше ніж через кілька місяців.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред