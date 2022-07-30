РФ зібрала потужний кулак на півдні: експерт назвав напрямки ворожого удару

Російські війська зараз активно переміщаються в Південну операційну зону, підкреслив Костянтин Машовець.
На Півдні України окупанти РФ збирають угруповання, яке можуть використовувати для наступу на декількох напрямках, повідомив військовий експерт Костянтин Машовець.
Як пише він в Facebook, за останній час всі автомобільні і залізничні комунікації противника в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях, на півострові Крим і в Ростовській області "забиті" військами, які зараз активно переміщуються в Південну операційну зону.
"Угруповання військ противника, яке зараз створює російське військове командування шляхом стратегічного перегрупування своїх сил і засобів в Південній операційній зоні, з резерву та інших операційних зон і напрямків, все більше набуває досить характерні ознаки і яскраво виражені, чіткі обриси і особливості...", - пише експерт.
Він не виключив, що наступ російських окупантів може початися на трьох напрямках: Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому.
Машовець додав, що російське військове командування проводить оперативне розгортання в цій зоні, "мабуть, найпотужнішого оперативного угруповання своїх військ з самого моменту масованого вторгнення Росії в Україну".
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Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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