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РФ зібрала 70-тисячне військо: Гетьман розповів про загрозу на Сумщині та Харківщині

Руслана Заклінська
18 травня 2024, 22:53
309
Розосереджуючи свої війська, РФ змушує і нас розосереджувати свої, тому що ми маємо тримати якусь кількість підрозділів на тих ділянках, де скупчується ворог.
РФ зібрала 70-тисячне військо: Гетьман розповів про загрозу на Сумщині та Харківщині
Росія хоче розтягнути фронт / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, ТСН.ua

Малоймовірно, що наступ Росії на Харків є відволіканням уваги України від іншого напрямку, де буде основний ривок. Зібрати на Сумщині та Харківщині 70-тисячне військо для створення напруги було б надто великим ресурсом для РФ. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Не думаю, що росіяни зібрали на Сумщині і Харківщині 70-тисячне військо для того, щоб когось відволікати. Це для противника велика кількість живої сили та техніки, яку навряд чи кинуть просто для того, щоб створювати напруження та змушувати нас підтягувати резерви", - сказав експерт.

За його словами, основна мета росіян полягає в тому, щоб розтягнути лінію фронту на 1,5 тисячі кілометрів. Це дозволить їм використати свою чисельну перевагу та змусить українські сили також розосереджуватися.

"Наша розтягнута лінія оборони буде слабшою, ніж сконцентрована. Росіяни можуть це робити, тому що мають чисельну перевагу. Розосереджуючи свої війська, противник змушує і нас розосереджувати свої, тому що ми маємо хоча б якусь кількість підрозділів тримати на тих ділянках, де скупчується чи наступає ворог. Це не нова тактика, вона відома ще з часів наполеонівських війн і не змінюється – змінюються тільки засоби: зброя, амуніція, можливості", - пояснив Гетьман.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Хто такий Олексій Гетьман

Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

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Нагадаємо, українські воїни відбили російський штурм біля Часового Яру Донецької області, повідомив президент Володимир Зеленський. У результаті бою було знищено понад 20 одиниць техніки окупантів.

Також на Харківському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямках Липців та Вовчанська, але успіху не досягнув. Українські сили намагаються відтіснити ворога в напрямку Глибокого. За поточну добу втрати агресора склали 19 осіб і 10 одиниць техніки. За минулу добу ворог втратив до 200 осіб і 42 одиниці техніки.

Як повідомляв Главред, російські окупанти не планують наступ на Харків, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, ідея полягає в тому, щоб "розширити лінію фронту" та змусити Україну перерозподілити резерви, скориставшись затримкою допомоги США. Подоляк зазначив, що через два-три тижні ситуація почне вирівнюватися.

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