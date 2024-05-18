Відбито штурм РФ біля Часового Яру: знищено 20 одиниць техніки ворога – Зеленський

Українські захисники дали відсіч окупантам на кількох напрямках, наголосив президент.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Офіс президента

Українські воїни відбили російський штурм біля Часового Яру Донецької області, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як наголосив він під час традиційного вечірнього звернення, у результаті знищено десятки одиниць техніки окупантів.

"Зокрема, особливе й окреме спасибі хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці", - сказав глава держави.

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При цьому, за його словами, українські захисники дали відсіч окупантам і на інших напрямках.

"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки - скрізь, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту", - додав Зеленський.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Оборона біля Часового Яру - головні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що битва за Часів Яр вийшла на пік. Окупанти агресора Росії налаштовані й надалі штурмувати місто, у них перевага в певних компонентах, сказав військовослужбовець Роман Гасько.

Ситуація в Часовому Яру викликає занепокоєння, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Є загроза окупації міста. Якщо війська РФ захоплять Часів Яр, вони вийдуть на останні великі міста Донецької області, які тримають ЗСУ.

Без контролю над Часовим Яром неможливе просування на Костянтинівському та Краматорському напрямках, зазначив представник 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашников. Романа Дашкевича Олег Калашников. Саме тому окупанти активно штурмують місто.

/ Главред

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