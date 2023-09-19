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Генсек ООН зробив гучну заяву щодо вторгнення РФ в Україну і реформи РБ

Олексій Тесля
19 вересня 2023, 19:50 оновлено 19 вересня, 20:12
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Необхідно реформувати Радбез ООН відповідно до сучасного світу, впевнений Антоніу Гутерреш.
Гутерріш
Антоніу Гутерреш висловився щодо війни в Україні / Колаж: Главред, Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, скріншот

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму вступному слові на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що вторгнення Росії в Україну порушує Статут ООН і міжнародне право, а також призвело "до цілої хвилі жахів".

"Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання за статутом, право на мир було б гарантовано. Коли країни порушують ці зобов'язання, вони створюють світ незахищеності для всіх. Доказ – вторгнення Росії в Україну", - сказав Гутерреш у своїй промові на відкритті Генеральної Асамблеї ООН, яка транслювалася на сайті організації.

Він підкреслив, що ця війна, що суперечить Статуту Організації Об'єднаних націй і міжнародному праву, "породила цілий ряд жахів".

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"Життя зруйновані, права людини порушені, сім'ї розлучені. Діти травмовані, надії і мрії розбиті. Але за межами України війна має серйозні наслідки для всіх нас. Ядерні загрози ставлять нас усіх під загрозу. Ігнорування глобальних договорів та конвенцій робить нас усіх більш вразливими. А "отруєння" глобальної дипломатії перешкоджає прогресу в усіх напрямках", - заявив генсек ООН.

Необхідність реформування ООН

При цьому він підкреслив, що вибудувана після Другої світової війни система міжнародних інституцій потребує негайних змін.

"Пора оновити багатосторонні інституції, виходячи з економічних і політичних реалій XXI століття, що ґрунтуються на рівності, солідарності та універсальності, закріплених в принципах Статуту ООН і міжнародного права", - сказав Гутерреш.

На його переконання, це передбачає реформування Радбезу відповідно до сучасного світу і "зміну міжнародної фінансової архітектури, щоб вона стала дійсно універсальним і служило глобальною страховкою для держав, які опинилися в біді".

При цьому він визнав, що запровадити необхідні зміни буде складно. "У мене немає ілюзій: реформи - це питання влади. Я розумію, що існує багато конкуруючих інтересів та планів. Однак, альтернатива реформам - не статус кво, а подальша фрагментація. Йдеться про реформування або розрив", - підсумував Гутерреш.

Раніше у Володимира Зеленського жорстко розкритикували ООН за підтримку путінського режиму. Радник керівника Офісу президента назвав це "цікавим сигналом світу XXI століття".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ООН хоче "обнулити" частину санкцій проти РФ. Дмитро Кулеба відреагував на опубліковану в ЗМІ інформацію про нібито прагнення деяких політиків заходу скасувати частину санкцій проти Росії.

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ООН Антоніу Гутерріш війна Росії та України
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