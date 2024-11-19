РФ збила лише частину: відомо скільки ракет ATACMS запустила Україна по РФ - ЗМІ

В США підтвердили застосування ракет ATACMS Україною для ударів по військових цілях на території Росії, зазначають ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/rf-sbila-lish-chast-izvestno-skolko-raket-atacms-zapustila-ukraina-po-rf-smi-10615769.html Посилання скопійоване

Стало відомо скільки ракет ATACMS запустила Україна по РФ - Reuters / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі Reuters:

Україна вдарила по пункту постачання боєприпасів РФ в Брянській області ракетами ATACMS

Всього було випущено 8 ракет ATACMS

У вівторок, на 1000-й день війни, Україна використала американські ракети ATACMS для удару по російській території. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в українському та американському уряді.

Російська сторона заявила, що збила п’ять із шести ракет, запущених по військовому об’єкту в Брянській області. Уламки однієї ракети влучили в ціль, спричинивши пожежу, яку швидко ліквідували без жертв і значних руйнувань, згідно з їхніми повідомленнями.

відео дня

Україна ж повідомила, що атака була спрямована на російський склад озброєнь на відстані близько 110 км від кордону, що викликало вторинні вибухи та детонацію.

"Українські військові публічно не уточнили, яку саме зброю вони використовували, але джерело в українському уряді і американський чиновник підтвердили, що вони використовували ATACMS", - йдеться у повідомленні.

Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що Росія змогла перехопити дві з восьми ракет, випущених Україною, і що ціллю удару став пункт постачання боєприпасів.

Зазначається, що дозвіл на використання ATACMS відкриває для України нові можливості застосування американських балістичних ракет по території Росії. Проте їхня дальність до 300 км значно поступається ракетам, які Росія використовує для атак по Україні, включно з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", що мають заявлену дальність до 2000 км.

На думку військових експертів, застосування американських ракет для ударів у глибокому тилу Росії може допомогти Україні послабити позиції окупантів. Однак цей крок, зроблений через значний час після початку війни, навряд чи зможе суттєво вплинути на загальний її перебіг, який триває вже 33 місяці.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографика: Главред

Удари ATACMS по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 листопада Збройні сили України вперше завдали удару по території Росії, використавши тактичну балістичну ракету ATACMS. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела в українських Силах оборони.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу закликав забезпечити захист російського населення у зв’язку з ударами балістичних ракет ATACMS по території РФ.

Помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс в інтерв’ю виданню O Globo заявив, що президент США Джо Байден дав дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Інші новини:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред