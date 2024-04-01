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Розкрито кількість "Калібрів", яку Росія могла накопичити для ударів по Україні

Яна Ставська
1 квітня 2024, 03:30
Раніше про загрозу масованого удару повідомляв керівник ГУР Кирило Буданов.
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Росія готується до масованих ударів по Україні / Колаж Главреда. Фото: Сили оборони півдня

Росія могла накопичити до 120 крилатих ракет "Калібр" у підготовці до ударів по Україні найближчим часом, зауважують аналітики Defense Express.

Експерти відштовхуються від даних щодо запасів "Калібрів" у росіян на листопад 2023 року. Тоді ЗМІ нарахували у країни-агресорки до 165 одиниць цих засобів ураження морського базування (тобто призначених для пусків з кораблів).

На думку видання, щомісяця Росія здатна виготовляти до 20-35 таких ракет.

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Оскільки протягом чотирьох місяців Росія майже не використовувала масовано "Калібри", то могла накопичити всього до 120 одиниць з врахуванням 80 нещодавно виготовленого.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Ракетний удар - коли можлива наступна атака РФ по Україні

Напередодні керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про те, що російські окупанти можуть незабаром завдати удару крилатими ракетами "Калібр".

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - каже начальник ГУР.

Він також звернув увагу на те, що раніше окупанти ухвалили рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони показали вищу ефективність.

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війна в Україні Калібр війна Росії та України ракетний удар
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