РФ розгортає в Україні новий армійський корпус: куди перекинуть найманців

Москва більше не впевнена в безпеці своїх тилових районів на півдні України.
РФ почала формування підрозділів найманців, які називає "добровольчими". Їх планується розгорнути на півдні України.
Про плановане перекидання в Херсон підрозділів найманців РФ пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
На думку американських військових аналітиків, Москва більше не впевнена в безпеці своїх тилових районів. Підкреслюється, що це пов'язано з недавніми українськими ударами по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області.
"Це вказує на те, що Кремль, ймовірно, розгорне багато своїх нових добровольчіх підрозділів в Херсоні і на півдні України", — йдеться в повідомленні.
При цьому окупанти вже формують новий 3-й армійський корпус. У ISW додали, що Хабаровський крайовий батальйон зв'язку "Барон Корф" буде забезпечувати його командування і управління, а також підтримувати розгортання російських польових постів в Херсонській області.
Бунти в армії РФ
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.
Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.
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