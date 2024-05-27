Наступ на Харківщині був прощупування оборони, РФ не відмовилась від планів - Жорін

Російські окупанти можуть піти у повторний наступ, загроза ще залишається.

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Росіяни прощупували оборону, наступаючи на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Оперативне командування "Захід"

Російські окупанти намагалися просуватись на Харківщині, але їм не вдалося досягнути бажаного успіху. Українські військові збили наступальну ініціативу ворога. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Нині бійцям ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у Харківській області. Водночас серйозна загроза повторного наступу ще залишається.

"Наступальна ініціатива ворога на Харківщині була збита, але обманювати себе, що тут вже все добре, не варто. На даний час дійсно ситуація стабілізувалась, критичного нічого немає. Але ворог не просто не відмовився від своїх планів - можна говорити, попередні кроки були прощупуванням нашої оборони. І відповідь нам далась не дуже легко", - написав Жорін. відео дня

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини по темі

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Пізніше Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Він пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки в Харківській, а й у Сумській області, однак ситуація поки що їм не дала змоги розпочати активні дії.

Нагадаємо, у ЗСУ попередили про підготовку атаки РФ. Тільки за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

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