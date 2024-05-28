Рішення не ухвалили: у Міноборони поставили крапку у питанні про відправку інструкторів

Українське відомство займається підготовкою необхідних документів.

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Чи будуть відправляти в Україну французьких інструкторів / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

В Україні почали говорити про відправку французьких інструкторів. Однак після цього пішли ряд суперечливих заяв. У Міністерстві оборони України поставили крапку у цьому питанні. Про це вони повідомили у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що відомство разом з Генштабом почали працювати над документами, які дозволять уникнути бюрократичних моментів у випадку ухвалення рішення про відправку інструкторів.

"Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відправка військ в Україну - останні новини

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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