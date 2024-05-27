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Жертв могло бути більше: за декілька метрів від Епіцентру знайшли третю бомбу

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2024, 20:07
134
Російські окупанти намагалися вдарити трьома авіабомбами по Епіцентру, але один з них дивом впав раніше та не розірвався.
удар по Эпицентру в Харькове
Третя бомба дивом не долетіла до Епіцентру у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти безжально вдарили авіабомбами по "Епіцентру" в Харкові 25 травня, жорстоко вбивши мирних людей. Однак жертв могло бути набагато більше, бо один боєприпас дивом не долетів до "цілі" ворога. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Третій боєприпас УМПБ Д-30 знайшли всього за 80 метрів від гіпермаркету. Також зазначається, що окупанти здійснювали корегування вогню за допомогою безпілотника.

"Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету ... Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - йдеться у повідомленні.

відео дня

  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: ДСНС
  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: ДСНС
  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: ДСНС
  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: Харківська обласна прокуратура
  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: Харківська обласна прокуратура
  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: Харківська обласна прокуратура
  • РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня
    РФ вдарила бомбами по Епіцентру в Харкові 25 травня фото: Харківська обласна прокуратура

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини:

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові. Серед них виявилися і працівники ТЦ, і відвідувачі. Наразі триває пошукова операція та ідентифікація тіл.

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