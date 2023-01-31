РФ намагається створити нову вісь на Донбасі та відвернути увагу ЗСУ від Бахмута – розвідка Британії

Ймовірно росіянам вдалося просунутися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка була лінією фронту впродовж декількох місяців.

Окупантам не вистачить сил для прориву, вважають у британській розвідці / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Розвідка Мінооборони Великої Британії опублікувала свіжий звіт, в якому йдеться, що армія Росії намагається створити нову вісь для наступу на півдні Донбасу. При цьому, згідно з оцінкою експертів, окупантам навряд чи вдасться домогтися прориву.

За даними розвідників, РФ приступила до більш узгодженого наступу в районі Павлівки і Вугледара. Вона застосовує частини 155 бригади морської піхоти, яка безуспішно наступала тут у листопаді 2022-го.

У Twitter британського Міноборони повідомляється також, що ймовірно росіянам вдалося просунутися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка була лінією фронту впродовж декількох місяців.

"Ймовірно російське командування хоче створити тут нову вісь просування в Донецьку область і відвернути українські сили від Бахмута. Можливо, росіяни продовжать домагатися успіхів у цьому секторі, але малоймовірно, що їм вистачить сил для значущого прориву на оперативному рівні", - повідомили в британській розвідці.

Свіже зведення британської розвідки / twitter.com/DefenceHQ

Як повідомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, Росія ймовірно задіяла ще не всі резерви та посилює своє військо на Донбасі, готуючись до наступу. На думку аналітиків, наступ російських окупантів у найближчі місяці є найімовірнішим варіантом розвитку подій.

На сьогодні розглядаються варіанти наступу окупантів з напрямків, де є скупчення ворожих військ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, мова йде про північ (райони Білгородської області), південь (окупована частина Запорізької області). Також спостерігається активність ворога на сході – Луганський напрямок (Сватове – Кремінна), Бахмут, Соледар і далі фактично весь Донецький напрямок.

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