Експерт назвав місяць, коли ЗСУ будуть готові до масштабного контрнаступу

Наступ ЗСУ може стати такою віхою в нашій історії, впевнений Сергій Грабський.

Танк Леопард, ВСУ / Фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

ЗСУ знадобиться кілька місяців, щоб освоїти нові зразки Західної зброї і підготувати масштабний контрнаступ.

Як зазначив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу "Freeдом", існує "певна циклічність" в поставках військової техніки і в процесі бойової підготовки ЗСУ.

"Навіть якщо ми повернемося до знаменитої теми танків, то потрібно розуміти, що ці танки для нас - абсолютно нова зброя, і цю зброю ще необхідно навчитися використовувати саме в нашому бойовому плануванні і вписати в наші тактичні нормативи. Тому об'єктивно з урахуванням циклів, з урахуванням поставок і процесів навчання військ ми можемо говорити, що друга половина весни-початок літа може стати такою віхою в нашій історії, коли українські війська будуть підготовлені до проведення масованих наступальних операцій", - прогнозує Грабський.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський - український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО"за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Прогнози щодо звільнення України від окупантів

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз про те, що ЗСУ в березні підуть у масштабний наступ. Метою буде звільнення всіх своїх територій - від Криму до Донбасу. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що 2023-й буде роком наступу сил оборони України. Розвитку наступного сценарію посприяє отримання ЗСУ від Заходу наступальної зброї, серед якої БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Наступним етапом війни, на думку Данилова, стане справедливість і відплата.

Як вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде, у другій половині 2023 року Україна має вийти на кордони 1991 року. На думку експерта, Росію вже цієї зими очікує криза, через яку загарбники будуть готові взимку повернути окупований Крим.

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