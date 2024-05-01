РФ спробує захопити більше територій на 3 напрямках – Жданов

Українські військові влітку цього року можуть змусити російських окупантів сісти в глуху оборону.

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РФ спробує захопити більше територій на 3 напрямках, каже Жданов/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Главред

Російські окупанти зараз намагаються сильніше атакувати на фронті, адже вони розуміють, що коли до України прибуде допомога від США, то українські військові зможуть давати потужнішу відсіч. Загарбники намагаються скористатися ситуацією, поки для них не закрилося це "вікно можливостей".

Окупанти найближчим часом будуть намагатися за будь-яку ціну, незважаючи на свої втрати, захопити якомога більше територій на трьох напрямках – Авдіївському, Бахмутському і Новопавлівському. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

Він зазначив, що у травні-червні цього року окупанти можуть активізуватися на Куп'янському напрямку. Проте, за його словами, росіяни найімовірніше з Куп'янського напрямку можуть перекидати війська на Авдіївський, Бахмутський чи Новопавлівський напрямки.

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"Тобто наявними силами і засобами Росія буде намагатися за будь-яку ціну, незважаючи на втрати, відвоювати якомога більше територій на цих трьох напрямках на Донбасі, оскільки РФ має там частковий успіх. Адже росіяни розуміють, що вікно можливостей може зачинитися для них десь наприкінці травня-на початку червня, коли до нас у достатній кількості почне надходити артилерія та боєприпаси до неї. Щойно це станеться, ситуація на фронті буде різко змінюватися на користь України", – зазначив Жданов.

За його словами, російські окупанти зараз пішли ва-банк і намагаються встигнути захопити якомога більше територій, поки в Україну не прибула допомога від США.

"Відтак у мене складається враження, що росіяни наразі пішли ва-банк. У них немає стратегічного резерву, ще є якісь оперативні, але й вони не дуже великі. Тому вони, розуміючи, що з червня ЗСУ зможуть давати гідну відсіч без лімітів для артилерії та за допомогою авіації, яка теж може з’явитися, щосили намагаються прорвати фронт. І той наступ, про який говорив генерал Буданов, вже триває (хоч до початку літа нам буде важко) – це і є бойова активність росіян, яка триває останнім часом", – сказав Жданов.

Він висловив сумнів, що окупанти зможуть показати певний результат влітку за таких обсягів постачань озброєння та боєприпасів.

"Однак це зможемо зробити ми в плані завдання вогневого ураження. Я не кажу, що ми підемо вперед (поки що для цього замало ресурсів), хоча президент вже натякає на можливий контрнаступ восени 2024 року – принаймні, такі нотки вже звучать у деяких його інтерв’ю. Але влітку ми можемо змусити Росію сісти в глуху оборону", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ піде у великий наступ до 9 травня – прикордонник назвав напрямки. Російські окупанти будуть намагатися піти у наступ не лише на сході країни.

Також раніше повідомлялося, що війська РФ змогли просунутись вперед – у ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту. В ЗСУ зазначають, що російські окупанти в Очеретиному продовжують спроби просунутись на захід силами відразу чотирьох військових бригад.

Нагадаємо, в ISW сказали, чому окупанти сповільнили просування і на яке місто вони готують наступ. Окупанти сповільнили просування на фронті й готують резерви, щоб почати більший наступ на одному з напрямків.

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