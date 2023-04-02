РФ провалила свій "великий" наступ і не досягла заявлених Путіним цілей – ISW

Окупантам не вдалося суттєво розширити свій вплив на Донбасі до кінця березня, а в РФ почали висловлювати незадоволення зупинкою наступу в Бахмуті та Авдіївці.

РФ провалила свій "великий" наступ і не досягла заявлених Путіним цілей/ сайт Кремля, Facebook

"Великий" наступ країни-агресорки Росії провалився. Російські окупанти не змогли досягнути цілей, поставлених перед ними російським диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних межах до 31 березня.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов 22 грудня заявляв, що окупанти свої основні сили зосередили на захопленні Донецької області.

На початку лютого 2023 року, через понад місяць після оголошення Герасимовим намірів зосередити основні сили на захопленні Донбасу, російські окупанти почали зимову наступальну операцію на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна-Лиман.

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Проте під час цієї операції російські загарбники змогли досягти лише незначного просування і не змогли суттєво розширити свій контроль над Донбасом, зазначають аналітики ISW.

В ISW зазначили, що представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що Герасимов не досяг встановлених Путіним цілей захопити Донбас до 31 березня.

У той же час в ISW звернули увагу на зміну поведінки російських мілблогерів, які почали висловлювати стурбованість тим, що російські окупанти повинні зупинити свій наступ в Бахмуті та Авдіївці, щоб готуватися до контрнаступу українських сил.

Війна в Україні

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що у російських окупаційних військ залишилося приблизно 15% далекобійних та високоточних ракет у порівнянні з тією кількістю, що була на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Тим не менш, це не означає, що загарбники припинять ракетний терор українських міст.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що країна-агресорка РФ може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, тільки якщо відповідний дозвіл російському диктатору Володимиру Путіну дасть Китай. Однак, найімовірніше, що КНР цього не допустить.

На Запорізькому напрямку, в районі Гуляйполя та Оріхового, зафіксовано збільшення активності російських окупантів. Зокрема, спостерігається збільшення обстрілів та переміщення додаткових військ противника. Річ у тім, що загарбники бачать, що українські війська підтягують підкріплення у ті місця, де йдуть активні бойові дії на сході, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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