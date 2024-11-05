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Існує загроза котла: ЗСУ можуть відійти з 20 сіл на Донеччині - BILD

Маріна Фурман
5 листопада 2024, 13:20
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За словами аналітика, небезпечна ситуація для українських військових складається в районі Курахівського водосховища.
ВСУ, карта
ЗСУ можуть потрапити в котел навколо міста Курахове / Колаж: Главред, фото 4 окрема танкова бригада, BILD

Основне:

  • ЗСУ загрожує новий котел
  • Українські віськові можуть відійти з 20 населених пунктів

Українським захисникам загрожує новий котел в Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні BILD.

Як відомо, минулого тижня експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині.

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За його словами окупанти одночасно просуваються до водосховища з південного заходу з боку Вугледару. Як зазначає Рьопке, через це над ЗСУ "нависла" загроза попадання в котел навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять.

"Російська армія захопила село Максимівка на Донеччині. Оскільки Україні не вистачає резервів і "другої" лінії оборони в цьому районі, просування росіян залишається на рівні близько 2 км на добу і створює загрозу ще одного котла. Українська армія, швидше за все, уникне цієї загрози ще одним масштабним відступом приблизно з 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка", - пише аналітик Рьопке.

Існує загроза котла: ЗСУ можуть відійти з 20 сіл на Донеччині - BILD
Курахове / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред з посиланням на BILD, на початку жовтня російські війська здійснили прорив з-під Мар'їнки і вийшли до берегів Курахівського водосховища. Північніше було захоплено місто Українськ, створивши напівкотел із центром у селищі Курахівка, яке тепер повністю контролюється російськими військами.

Нещодавно лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Попри те, що лінія бойового зіткнення ще не знаходиться біля самого міста, проте ворог намагається заходити у населений пункт.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що найближчим часом російські окупанти можуть здійснити просування із намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

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