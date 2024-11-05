'Ганяють' навіть на самокатах: відомо про 'фішки' окупантів на Харківщині

Армія противника постійно проводить штурми.

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Штурми РФ на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти продовжують штурми на Харківському напрямку

Вони використовують електросамокати та скутери, щоб добратись до позицій

Ситуація на цьому напрямку контрольована

У Харківській області російські окупанти подекуди використовують електросамокати та скутери, щоб дістатися до позицій. Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі "Суспільного".

"Якщо ми говоримо, про механізовані штурми, то це БМП, танків, броньованої техніки. Якщо говоримо про піхотні штурми, то там від стандартних "буханок" до дуже незвичних засобів по типу електросамокатів, скутерів. Фішка в тому, щоб максимально швидко дістатися до позицій за будь-яку ціну, щоб не бути знищеним або стрілецькою зброєю, або дроном, тому через це, а також через те, що треба штурмувати, у них немає іншого виходу. Вони намагаються придумати будь-що, щоб йти вперед", - сказав він.

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За його словами, на напрямку, де воює 3-тя окрема штурмова бригада, ситуація контрольована. Водночас армія противника постійно проводить штурми.

"Це піхотні штурми, інколи із застосуванням механізованих сил. На щастя, механізовані сили вправно розбиваються FPV-дронами, артилерією", - наголосив Бородін.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко говорив, що російські окупанти можуть почати новий масований наступ із застосуванням бронетехніки на Запорізькому напрямку. Ціллю ворога буде поступова окупація всієї Запорізької області, яка вже вписана в конституцію РФ.

Крім того, військовий експерт Владислав Селезньов сказав, що попри тривожні новини говорити про обвал фронту зараз не доводиться. Він пояснив, що обвал фронту - це прорив ворожих сил на ширині 20-30 км і вглиб на 20 км.

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