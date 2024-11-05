РФ наступає широким фронтом: у розвідці Британії назвали головний напрямок

Окупантам РФ вдалося захопити кілька невеликих населених пунктів, зазначають у розвідці Британії.

https://glavred.net/ukraine/rf-nastupaet-shirokim-frontom-v-razvedke-britanii-nazvali-glavnoe-napravlenie-10611428.html Посилання скопійоване

Українські бійці відбивають атаки окупантів / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Основне:

РФ просувається на Донбасі

Ворог стягує нові сили для наступу

Для країни-агресора РФ є пріоритетним напрямок на півдні Донецької області, де російські війська просунулися в кількох районах фронтом завширшки 20 км, розповіли в британській розвідці.

Окупантам РФ вдалося захопити кілька невеликих населених пунктів, і просунутися до 9 км у деяких районах протягом тижня, ідеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в X (Twitter).

відео дня

При цьому уточнюється, що ці успіхи стали наслідком того, що Росія взяла під контроль Вугледар на початку жовтня 2024 року.

Як зазначають британські військові аналітики, на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і заявляють, що захопили Курахівку.

Крім того, за 15 км на південний схід від Покровська Росія захопила Селидове, що, ймовірно, ще більше створює умови для Росії, щоб загрожувати логістичному вузлу Покровськ, ідеться в повідомленні.

Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

"Росія продовжує віддавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу. Незважаючи на великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки своїх операцій на півдні України", - додали в Міноборони Британії.

/ @DefenceHQ

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ворог перекидає живу силу і готує наступ. У Силах оборони повідомили, що ворог накопичує свої сили в зоні відповідальності ОТУ Луганськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ накопичує сили для нового наступу. Російські окупанти накопичують свої сили на Запорізькому напрямку.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що Росія сподівається захопити Часів Яр до сильних холодів. За його словами, раніше росіяни вже кидали значні сили для прориву оборони ЗСУ в цьому напрямку, але успіху не досягли.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред