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"РФ просто програє": Жданов назвав головний напрямок для наступу ЗСУ

29 січня 2023, 21:09
Існує оптимальний для наступу ЗСУ напрямок, який змінить хід війни, впевнений Олег Жданов.
Жданов, ВСУ
Олег Жданов назвав ключовий напрямок для удару ЗСУ / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Вихід на узбережжя Азовського моря є головним завданням Збройних сил України, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Це дозволить перерізати поставки озброєння і боєприпасів для російських військ з РФ і тим самим швидше закінчити війну. Про це полковник запасу розповів на своєму каналі в YouTube, відповідаючи на запитання глядачів.

На його думку, існує оптимальний для наступу ЗСУ напрямок, який змінить хід війни.

"Це два напрямки: або треба йти на узбережжя Азовського моря, причому в будь-якому місці. У будь-якому місці треба розсікати на дві частини угруповання російських військ і виходити на узбережжя Азовського моря, неважливо в районі Маріуполя, в районі Бердянська, в районі перешийка, неважливо. Треба відсікати і виходити на узбережжя", — говорить експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За його словами, такий маневр ЗСУ позбавляє Росію всього для досягнень цілей у цій військовій кампанії.

"Мінус сухопутний коридор, запорізька атомна і Кримський канал. Весь. Далі можна вже нікуди не наступати: політично Росія просто програє цю війну. Далі війна безглузда для політичної верхівки Росії", - додав Жданов.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні Сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

Читайте більше:

Азовське море Олег Жданов війна Росії та України
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