РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

Окупанти просунулись вперед на Донбасі, однак у Генштабі поки не коментують.

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РФ намагається прорвати оборону ЗСУ / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Українські аналітики DeepState повідомили, що російські військові мають просування на фронті. Ворог просунувся біля восьми населених пунктів, зокрема Північного, Красногорівки та Торецька Донецької області.

"Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського та просунулися біля Камишовки. Ворог просунувся біля Кругляківки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці", - йдеться у повідомленні DeepState.

Станом на ранок 22 вересня український Генштаб не прокоментував цю інформацію.

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Де просуваються окупанти на фронті / скріншот: deepstatemap

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на фронті

Нагадаємо, що російські купанти просунулися в трьох населених пунктах на Донбасі. Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся біля Стельмахівки, у Гродівці та Українському. Крім того, за словами експертів, тривають бої біля Желанного Першого.

Армія Росії може почати нову хвилю наступу на Покровськ. Експерти повідомили, що зараз у районі Селидового українські захисники проводять високоякісну оборону, росіяни не мають можливості прорватися в місто і закріпитися там, щоб розпочати міські бої.

РФ раптово перекинула тисячі окупантів на Курщину. Вадим Мисник повідомив, що на початку Курської операції на цьому напрямку ворог утримував близько 11 тисяч військових. Тепер їхня кількість, за різними оцінками, зросла до 30-45 тисяч. Однак ЗСУ ускладнили логістику росіян, взявши під контроль місто Суджу.

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