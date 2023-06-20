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РФ виробляє вибухівку на Кримському титані та може підірвати завод — експерт

Олексій Тесля
20 червня 2023, 16:10
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Є обґрунтовані припущення, що насправді окупанти виробляють на Кримському титані вибухівку, каже Борис Бабін.
РФ виробляє вибухівку на Кримському титані та може підірвати завод — експерт
Кримському титану загрожує катастрофа / колаж: Главред, фото: telegram / Атеш, скріншот з відео

Неправомірне відкриття окупантами у 2022 році Північно-Кримського каналу створило умови для зміни виробництва на заводі Кримський титан, заявив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

Є обґрунтовані припущення, що насправді окупанти виробляють на Кримському титані вибухівку, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Зокрема, на "Кримський Титан" постачають аміак, який цистернами залізничним транспортом незаконно перевозять через так званий Кримський міст з території РФ. Тож можна казати обʼєктивно, що там є небезпечне виробництво. За умов, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, одним з наслідків стало якраз припинення водопостачання до північного Криму і, очевидно, що наразі на "Кримському Титані" ресурсів для подальшого виробництва вибухівки може не бути", — зазначив він.

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Разом з тим колишній постійний представник президента в АРК вважає, що в цих умовах "Кримський титан" стає для РФ якоюсь валізою без ручки. При цьому окупанти можуть здійснити на ньому провокацію – підрив з викидом хімічних речовин з метою фейкових звинувачень української влади та подальшого геноциду населення Херсонщини.

"Крім того, є ще ситуація так званої фортифікації – ми бачимо, що окупанти постійно копають рови, будують фортифікаційні споруди, мінують територію, і, очевидно, Перекопський перешийок, на якому розташований завод. Це і територія самого заводу, і відстійники, які входять в Сиваш, де окупанти, ймовірно, також роблять і фортифікації, і відповідне мінування, що створює собою додаткові ризики. Судячи з цього, а також із небезпечного виробництва, яке сьогодні знаходиться під питанням, випливають негативні наслідки", — додав Бабін.

Хто такий Борис Бабін

Борис Володимирович Бабін – український вчений, політик, доктор юридичних наук, професор. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим.

Народився 12 березня 1981 року в Євпаторії, АР Крим.

Завідував кафедрою адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії.
З червня 2015 року по грудень 2015 року – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

З 2016 року – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

Експерт Української морської незалежної профспілки, Кримськотатарського ресурсного центру, Фонду дослідження та підтримки корінних народів Криму, експерт ad hoc ОБСЄ, Ради Європи та Minority Rights Group International.

Завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України.

Автор наукових праць.

З 17 серпня 2017 року по 3 грудня 2018 року – представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим.

Раніше повідомлялося про те, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін наказав військам "хімічного захисту" увійти на тимчасово окуповану Херсонську область. Такі дії можуть вказувати на те, що окупанти готуються до провокації на хімічному підприємстві "Кримський титан", розташованому в Армянську на території Криму, яка межує з Херсонщиною.

Офіційно причиною такої передислокації російських "хімічних" військ називають ліквідацію наслідків "прориву" Каховської ГЕС. Але ці військові підрозділи не призначені для виконання таких завдань, переважно цим займаються цивільні структури.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація. В результаті є загиблі і зниклі безвісти.

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