Чекають наступу ЗСУ: опубліковані кадри окопів окупантів РФ на воротах до Криму

Більшість окопів, згідно зі знімками, окупаційні війська країни-агресора Росії звели вже після того, як були видавлені армією України з Херсона.

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Нові окопи окупантів Росії у Криму / Схеми

Опубліковані нові фотознімки окопів окупантів Росії в захопленому Крим. Вони з'явилися біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, Красноперекопська і у Джанкойському районі. Експерти стверджують, що окупанти зводять свої укріплення близько до населених пунктів або навіть у них, що становить небезпеку для цивільних осіб.

Як повідомили журналісти Крим. Реалії і Схеми, з'явилися нові фотознімки окопів російської окупаційної армії, які вона обладнала для "оборони" захопленого Криму.

На кадрах з космосу помітно нові укріплення біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, Красноперекопська і у Джанкойському районі на шляху до Криму. Загалом, загарбники обладнали численні лінії захисту від адмінкордону з України до Джанкоя.

Велика частина російських окопів, ймовірно, була зведена противником після того, як під натиском ЗСУ він був змушений відступити з Херсона.

Можна помітити, що в північній частині Криму російські війська нерідко будують свої фортифікаційні споруди впритул до сіл або безпосередньо в населених пунктах.

Війська РФ нарили окопів на півночі захопленого Криму / Схеми

Війська РФ нарили окопів на півночі захопленого Криму / Схеми

На думку експертів, населення там в небезпеці, оскільки якщо будуть йти бої, окупанти можуть прикриватися людьми як щитом.

Повернення Криму до України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше сказав, що ЗСУ зайдуть до Криму, коли на вулиці буде ще тепла погода. Термінів військової операції українських військ на півострові в ГУР вирішили не називати.

У Центрі національного опору при ССО ВСУ повідомили, що окупанти РФ готують евакуацію на півночі Криму.

Зокрема, вглиб захопленого півострова збираються забрати колаборантів так званих "місцевих адмінстрацій", їхні сім'ї, і матеріально-культурні цінності.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що російські загарбники будують оборонні редути на Кримському півострові. За її словами, такі дії вказують на можливі плани противника щодо відступу вглиб території Криму.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, на яку провокацію можуть піти окупанти Росії у захопленому Криму:

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