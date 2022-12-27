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Наступний рік має стати вирішальним у війні з Росією - Зеленський

27 грудня 2022, 23:21
Україна готується до тих ризиків, які можуть перешкодити просуванню ЗСУ взимку.
Володимир Зеленський
Наступний рік стане вирішальним / скріншот з відео

Наступний 2023 рік має стати вирішальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Він додав, що українська влада повністю усвідомлює, з якими саме проблемами може зіткнутися і яких результатів потрібно досягти.

"Продовжуємо готувати сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики взимку, розуміємо, що повинні зробити навесні, а значить, розуміємо, які результати повинен продемонструвати весь сектор оборони і безпеки", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що українські фахівці оборонного сектора відремонтували військову техніку і поставили на службу трофейну техніку.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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