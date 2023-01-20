glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Крим стане островом": ЗСУ контрнаступають у Запорізькій області – полковник СБУ

20 січня 2023, 00:57
У ході контрнаступу ЗСУ російські окупанти можуть бути заблоковані у Криму та мати вихід лише до Керченського мосту, по якому захисники зможуть бити.
В ході контрнаступу ЗСУ Крим може стати островом / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Українські військові наступають на Запорізькому напрямку, нині він є ключовим. Однак в ході цього контрнаступу Крим може стати островом. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат України, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

РФ намагається підготуватися та накопичує власні сили.

"Якщо ми підемо в наступ і розріжемо війська противника у напрямку Мелітополь – Бердянськ, то фактично Крим стане островом, який постачається лише через Керченський міст, по якому ми зможемо бити", - сказав Костенко.

Він також переконаний, що окупанти не зможуть захопити Луганську та Донецьку області до 1 березня. Подібні заяви можуть розміщуватись, щоб тиснути на українців. Костенко зазначив, що у РФ немає стільки сил, якими можна було б захопити таку велику територію.

"Це більше інформаційна операція, щоб скувати наші сили, змусити нас маневрувати. У них багато місяців не вдається взяти Бахмут та Соледар, захоплення Донецької області зараз мало реалістичне", - пояснив Кучера.

Раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні, який готують у США. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів у Криму.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес висловив думку, що українські військові можуть до лютого 2022 року створити умови для проведення операції зі звільнення Криму. Повністю деокупувати півострів Україна може до серпня цього року. Але це залежатиме від головної умови – отримають чи ні українські військові потрібне озброєння.

Інші новини:

Запорізька область новини Криму деокупація Криму контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:57

"Крим стане островом": ЗСУ контрнаступають у Запорізькій області – полковник СБУ

00:51

Всього 2 прості речі залучать удачу на весь тиждень: прикмети на 20 січня, які не можна порушуватиВідео

00:26

"Просто немає сенсу": у Пентагоні здивували заявою щодо передачі танків Abrams УкраїніВідео

00:01

Холостяк 13: Григорій Решетник натякнув, хто може стати головним героєм наступного сезону

19 січня, четвер
23:35

"Людина-фейк": Подоляк припустив, що Путіна вже давно не існує і вказав на цікаву детальВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:21

"За 2 хвилини до катастрофи Монастирський відправив мені смс": Данілов шокував подробицями трагедіїВідео

22:35

"Наташа, досить вже їсти": Корольова здивувала зовнішнім виглядомВідео

22:28

Зірка серіалу Венздей звинувачений у згвалтуванні і сексуальних домаганнях

22:15

"Він це зробить": Грозєв заявив, що Путін всерйоз розглядає можливість ядерного удару по ПольщіВідео

Реклама
22:02

Подоляк розповів, які дії ЗСУ можуть викликати шалену істерику в окупантівВідео

21:23

Кремль хоче затягнути війну в Україні на 2-4 роки - ГрозевВідео

21:05

Чим небезпечна стара картопля: потрібно дотримуватися 3 правил, щоб не отруїтися

20:47

Чому США і Німеччина грають танками в наперсткиПогляд

20:02

"Дві великі речі": Кулеба розповів, яке озброєння Захід навідріз відмовляється передавати УкраїніВідео

19:59

Німеччина осоромилася: Бундестаг не проголосував за передачу Leopard УкраїніВідео

19:51

"Це набуло небезпечних форм": патріарх Кирило погрожує знищенням всього світуВідео

19:46

Алеку Болдуіну пред'явили кримінальне обвинувачення у справі про вбивство на знімальному майданчикуВідео

19:39

Слава Камінська голяка знялася в кліпі для нової пісні

19:37

"Мені вказали на серйозну помилку": Арестович розповів, як його "поперли" з ОПВідео

19:22

Досвідчені господині при варінні картоплі додають у воду секретний інгредієнт: неймовірний фокусВідео

Реклама
19:15

Олег Жданов. Наступ рф або контрнаступ України: хто ранішеВідеоблоги

19:13

"Час перестати тремтіти перед Путіним": Подоляк різко звернувся до Шольца щодо танків для ЗСУВідео

19:10

Союзний Росії Іран дав ляпаса Москві: Тегеран підкреслив, що Крим і Донбас - це Україна

19:03

"Заміжжя їй до лиця!": Дженніфер Лопес засвітила пружні груди у вбивчій сукні-пеньюарі

18:45

"Відразу плаче": жінка з Дніпра, яка втратила сина і чоловіка, ще не знає про смерть найріднішихВідео

18:40

Сир з циферками: навіщо виробники вставляють пластикові номерки в продуктВідео

18:32

Гороскоп на завтра 20 січня: Водоліям - розчарування, Скорпіонам - руйнування планівВідео

18:31

Навіщо 21 січня кожному треба приготувати гречку: прикмети та що не можна робитиВідео

18:20

"Боже, ви живі" : у Броварах рятувальник на місці трагедії не зміг знайти вагітну дружину та синаВідео

18:17

Мудра порада Заходу від Бориса ДжонсонаПогляд

18:16

Іван Ургант іронічно висміяв вимогу визнати його іноземним агентом: "Що у них в голові?"

17:37

Німецька Rheinmetall готова дати Україні 100 танків: Leopard 1,2 і британські Challenger 1 - ЗМІВідео

17:34

Що вам сподобалося найбільше: простий тест по картинці відкриє таємницю вашої душіВідео

17:22

Дощ зі снігом влаштують ковзанку: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:09

Ліки з тисячолітньою репутацією: для чого потрібне алое в будинку і як воно може нашкодити

17:04

"Наступні тижні можуть стати вирішальними": голова Євроради дав прогноз щодо війни в УкраїніВідео

17:01

Не взимку: Жданов назвав місяць, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступВідео

16:39

Порівняв росіян з жертвами Голокосту: Україна, США та Ізраїль рознесли заяву ЛавроваВідео

16:34

"Ми всі очікуємо згоди однієї країни": Зеленський емоційно висловився про танки для УкраїниВідео

16:30

"Новий рівень" війни: у Путіна погрожують Заходу за постачання потужної зброї Україні

Реклама
15:55

Ісус та Діва Марія в оточенні напівголих апостолів: нові фото Мадонни шокувала громадськість

15:19

Шоколад зацвів: чи можна їсти шоколад з білим нальотомВідео

15:13

Труну Кікабідзе прикрасили українським прапором

15:10

"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у БроварахВідео

15:04

Франція - за Україну, але з Москвою потрібен діалог: Макрон закликав до "миру з РФ" в майбутньомуВідео

14:38

Кинула тарілку: російській ведучій "прилетіло" від українки на відпочинкуВідео

14:00

Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюціюВідео

13:56

Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в РосіїВідео

13:51

Ні обіцянок, ні пробачень: 4 жіночих промахи, які чоловік не здатний пробачити

13:45

Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти