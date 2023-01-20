"Крим стане островом": ЗСУ контрнаступають у Запорізькій області – полковник СБУ

У ході контрнаступу ЗСУ російські окупанти можуть бути заблоковані у Криму та мати вихід лише до Керченського мосту, по якому захисники зможуть бити.

В ході контрнаступу ЗСУ Крим може стати островом / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Українські військові наступають на Запорізькому напрямку, нині він є ключовим. Однак в ході цього контрнаступу Крим може стати островом. Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат України, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

РФ намагається підготуватися та накопичує власні сили.

"Якщо ми підемо в наступ і розріжемо війська противника у напрямку Мелітополь – Бердянськ, то фактично Крим стане островом, який постачається лише через Керченський міст, по якому ми зможемо бити", - сказав Костенко.

Він також переконаний, що окупанти не зможуть захопити Луганську та Донецьку області до 1 березня. Подібні заяви можуть розміщуватись, щоб тиснути на українців. Костенко зазначив, що у РФ немає стільки сил, якими можна було б захопити таку велику територію.

"Це більше інформаційна операція, щоб скувати наші сили, змусити нас маневрувати. У них багато місяців не вдається взяти Бахмут та Соледар, захоплення Донецької області зараз мало реалістичне", - пояснив Кучера.

Раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прокоментував новий пакет військової допомоги Україні, який готують у США. За його словами, бомби малого діаметра наземного запуску GLSDB зроблять менш безпечною ситуацію для окупантів у Криму.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес висловив думку, що українські військові можуть до лютого 2022 року створити умови для проведення операції зі звільнення Криму. Повністю деокупувати півострів Україна може до серпня цього року. Але це залежатиме від головної умови – отримають чи ні українські військові потрібне озброєння.

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